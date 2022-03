La crisi idrica e quella politica, culturale e di pensiero

06/03/2022 15:29:00

Crisi. Stato di forte perturbazione nella vita di un individuo o di un gruppo di individui, con effetti più o meno gravi. Con riferimento alla vita interiore, di coscienza o morale, turbamento psichico che insorge a causa dell'inabilità dell’individuo a risolvere determinati problemi della sua vita. Esiste quella d’identità, espressione riferita anche a gruppi etnici. Il riferimento avviene anche per fenomeni economici, sociali e politici. Il termine ha molteplici accezioni.

A Marsala stiamo vivendo l'inquietudine idrica, nei giorni scorsi il pri mo cittadino ha riferito in consiglio comunale la situazione, si è venuti a conoscenza che tre pozzi hanno il valore di nitrati più del doppio consentito. A quanto è emerso, il 2 dicembre scorso l'amministrazione è venuta a sapere della criticità ma l'ordinanza che dichiara l'acqua non potabile è di metà febbraio.

Passalacqua denuncia la ritrosia dei funzionari a fornire i dati,"che hanno dovuto minacciarli per ottenerli, fatto che non gli era mai capitato, che non c'è stata trasparenza". Ferrantelli si fionda sulle amministrazioni passate e si chiede se abbiano effettuato i controlli e se l'elevata presenza della sostanza non sia la concausa dell'incidenza tumorale in città.

Sturiano concorda con il suo ex collega presidente, è partita la caccia alle streghe, salvo poi asserire che "il passato è passato, io penso al futuro della città", e auspica che la classe politica non si divida, come già sta accadendo. Grillo:"ho saputo a gennaio dall'ing. Frangiamore dei risultati alterati, ho dovuto responsabilmente prima di emettere l'ordinanza confrontarmi con l'Asp", continua "non penso che ci siano stati interventi tardivi". Per adesso il provvedimento resta in vigore, tra 15 giorni rivaluterà se le soluzioni intraprese avranno sortito effetto. E questa è una.

Clamorosa è la crisi culturale innescata dall'Ateneo Bicocca di Milano che ha chiesto a Nori, scrittore e traduttore, di rinviare un corso che doveva tenere su Dostoevskij, per non alimentare tensioni in questo momento storico. Come se l'autore russo fosse stato un sostenitore di Putin. E due. La terza la si è sfiorata sulla riforma fiscale del catasto proposta dell'esecutivo nazionale ed osteggiata da FdI e Lega. Per un solo voto si è evitato una figura poco edificante per la nazione considerata l'attualità internazionale. L'analisi degli eventi narrati insieme ad altri, uno su tutti la guerra in Ucraina manifestano una crisi di pensiero.

