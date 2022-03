Corso di educazione ambientale e conoscenza della Riserva delle Saline di Trapani e Paceco

07/03/2022 22:00:00

L’associazione Trapani welcome partner del progetto denominato “Riserva Saline in collaborazione con l’ente gestore promuove un’inziativa di formazione riguardante la sensibilizzazione, la conoscenza e un corretto utilizzo della riserva da parte di operatori turistici e divulgatori.

L’iniziativa di formazione è rivolta ad operatori locali che lavorano a vario titolo nella riserva delle saline di Trapani e Paceco. E’ fondamentale che chi opera nel territorio della riserva conosca tutti gli aspetti che la compongono: dalle norme di tutela alle buone pratiche, dalla biodiversità (Fauna e flora) agli aspetti storici ed etno-antropologici.

La durata del corso è di 12 ore in 4 giornate, si svolgerà nel mese di marzo 2022. La partecipazione al corso è gratuita, la chiusura iscrizioni è l'8 marzo 2022, per info: 340 2427212

Il progetto "Progetto Riserva Saline" è finanziato con le risorse di Fondazione con il Sud, AMB00131(bando Ambiente 2018) soggetto Capofila: Legambiente Trapani Erice Circolo Nautilus in partenariato con: AIAB Sicilia – Circolo di Trapani (Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica), l'associazione culturale Trapani Welcome, l'Associazione di volontariato “Azione X”, l' Associazione “Pro Loco Nubia”, l'Associazione “Saline e Natura”, l'AUSER - Associazione per l'Autogestione dei Servizi e la SolidarietaĚ€ - Circolo di Petrosino, il Comune di Paceco, il WWF Italia Onlus, organismo di gestione della Riserva Naturale. Partner esterno: il Comune di Trapani.