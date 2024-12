Trapani, raccolta rifiuti per tutti entro le 13: la rivoluzione parte dall'orario

10/12/2024 08:00:00

Presentato il nuovo Piano Annuale degli Interventi (PAI) per il 2025, dal gestore Formula Ambiente e già approvato in Giunta: introduce una serie di importanti novità che interesseranno cittadini e attività commerciali. Tra queste, spicca la riduzione della frequenza di raccolta della carta e, soprattutto, un nuovo orario per il ritiro dei rifiuti: entro le 13, sia per le utenze private che per quelle commerciali.

Raccolta della carta: da settimanale a quindicinale



Una delle principali novità introdotte dal nuovo PAI riguarda la raccolta della carta. Il ritiro porta a porta, infatti, passerà da settimanale a quindicinale, generando un risparmio di oltre 200 mila euro all'anno. Queste risorse saranno reinvestite per finanziare nuovi servizi e potenziare quelli esistenti.

Stop ai rifiuti in strada: raccolta entro le 13 per tutti



Per migliorare l'efficienza del servizio e ridurre i disagi, il ritiro dei rifiuti, sia per le utenze domestiche che per quelle commerciali, avverrà entro le 13. I cittadini dovranno esporre i rifiuti dalle 20:00 alle 22:00 del giorno precedente alla raccolta. Per l'organico, sarà obbligatorio utilizzare buste biodegradabili e compostabili. Il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà multe da 50 a 500 euro.

Decoro urbano: più controlli e pulizia



Il nuovo piano punta anche a migliorare il decoro urbano. Saranno intensificati gli svuotamenti dei cestini gettacarte e i cittadini dovranno mantenere puliti i marciapiedi prospicienti le proprie abitazioni. I commercianti, allo stesso modo, saranno responsabili della pulizia delle aree antistanti le loro attività. Per contrastare l'abbandono indiscriminato di rifiuti, saranno potenziati i controlli con l'installazione di telecamere in alcune zone critiche del territorio.

Nuove iniziative e servizi



Tra le altre novità, il nuovo PAI prevede:

l'impiego di un numero maggiore di squadre

l'istituzione di un servizio di raccolta rifiuti durante manifestazioni ed eventi

una raccolta itinerante di rifiuti tessili con 8 punti di raccolta in città

il servizio di spazzamento meccanizzato sarà potenziato a Trapani, mentre a Misiliscemi si punterà su un servizio manuale.

Collaborazione con Misiliscemi



La delibera è stata condivisa con il Comune di Misiliscemi, che ha richiesto la continuità del servizio integrato di raccolta rifiuti. L'Assessore Laudicina ha sottolineato l'importanza di una gestione coordinata del servizio per garantire efficienza e ottimizzazione delle risorse.

Centro Comunale di Raccolta e campagna di sensibilizzazione



Un altro punto chiave della buona riuscita del piano riguarda l'apertura, entro l’anno, del tanto atteso Centro Comunale di Raccolta (CCR) nella zona industriale di Trapani. Il centro è stato potenziato per accogliere rifiuti particolari come elettrodomestici, materiali ingombranti e pericolosi. Contestualmente, è prevista una campagna di sensibilizzazione per informare i cittadini sulle nuove regole e sull’importanza della collaborazione per una città più vivibile.