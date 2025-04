Trapani: il 10 aprile il convegno di Italia Nostra su eolico, fotovoltaioco e tutela del paesaggio

05/04/2025 08:00:00

Convegno a Trapani per discutere la tutela del paesaggio a fronte dell'espansione incontrollata delle energie rinnovabili industriali. La sezione trapanese di Italia Nostra accende i riflettori su un tema sempre più urgente: l’espansione indiscriminata degli impianti eolici e fotovoltaici industriali in Sicilia. Giovedì 10 aprile, a partire dalle ore 17, si terrà un convegno dal titolo “Eolico e fotovoltaico: quale tutela per il paesaggio?”, promosso in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Trapani e con il patrocinio del Comune di Trapani, presso la storica Biblioteca Fardelliana.

A coordinare i lavori sarà Antonio “Totò” Pellegrino, presidente di Italia Nostra Trapani, che lancia un appello forte e chiaro: «È in atto una selvaggia speculazione che rischia di arrecare danni irreversibili al pregio dei nostri territori. Sono stati presentati ben 27 progetti di parchi eolici da installare nel mare siciliano, oltre un migliaio a terra, mentre centinaia di ettari di terreno agricolo fertile rischiano di essere ricoperti da pannelli fotovoltaici. Eppure, nessuna priorità è stata data all’installazione sui tetti o nelle aree marginali».

La sfida: coniugare energia rinnovabile e tutela del paesaggio

Pellegrino sottolinea che Italia Nostra non è contraria alle fonti rinnovabili, anzi ne riconosce la necessità per contrastare i cambiamenti climatici. Tuttavia, insiste su una pianificazione attenta e rispettosa del territorio: «L’urgenza di passare alle rinnovabili non può giustificare la devastazione del paesaggio, che è tutelato dall’articolo 9 della Costituzione. Chiediamo criteri precisi per individuare le aree idonee e il ritorno ai Comuni del potere di pianificare gli impianti».

No all’eolico selvaggio in mare: «Rischi per pesca e navigazione»

Un altro nodo cruciale è l’eolico offshore. Italia Nostra chiede studi scientifici indipendenti per stabilire limiti severi agli impianti in mare, ritenendo insostenibile il numero di installazioni previste per il canale di Sicilia, che comprometterebbero la pesca e la navigazione.

Il programma del convegno

Dopo i saluti istituzionali di Giuseppina Vullo (responsabile della Biblioteca Fardelliana), Gianfranco Naso (vicepresidente Ordine degli Architetti di Trapani) e Giacomo Tranchida (sindaco di Trapani), interverranno:

Michele Campisi, segretario generale di Italia Nostra, su Paesaggio e integrità del carattere geografico

Giovanni Basciano, responsabile regionale Agci Pesca, con un intervento sull’eolico offshore e i rischi per la pesca

Margherita La Rocca Ruvolo, sindaca di Montevago e deputata regionale, che porterà la voce dei sindaci del Belice

Aurelio Angelini, docente e direttore della rivista Culture della Sostenibilità, che parlerà del piano energetico regionale e delle aree idonee

Sono previsti anche gli interventi programmati di deputati regionali del territorio e del soprintendente di Trapani, Riccardo Guazzelli.

L’incontro si propone di aprire un confronto ampio, multidisciplinare e partecipato per difendere il paesaggio siciliano da una transizione energetica non governata. Come ricorda Pellegrino, «non c’è futuro sostenibile senza il rispetto del paesaggio, che è la nostra identità e la nostra risorsa primaria».