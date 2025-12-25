Sezioni
Cronaca

» Ambiente
25/12/2025 12:18:00

Cave abusive e deturpamento del territorio: quattro denunce tra Campobello e Castellammare

Quattro persone sono state denunciate dai Carabinieri al termine di un servizio mirato al contrasto dei reati di distruzione o deturpamento di bellezze ambientali e di apertura abusiva di cave, svolto in diversi comuni della provincia di Trapani.

 

A Campobello di Mazara, i militari della locale Stazione hanno denunciato un 24enne e un 58enne sorpresi ad avviare un’attività di movimento terra in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, a ridosso della zona balneare di Tre Fontane. I due, individuati anche grazie a servizi di osservazione statica, sono stati colti al momento del controllo mentre stavano asportando sabbia dal fondo con un autoarticolato carico di materiale.

 

A Castellammare del Golfo, invece, i Carabinieri hanno denunciato per furto aggravato un 68enne, ritenuto responsabile di un’attività di scavo illecita finalizzata all’estrazione di materiale inerte da terreni demaniali situati nella periferia del comune. Nello stesso territorio è stato denunciato anche un 59enne che aveva realizzato interventi di movimento terra con la creazione di terrazzamenti e condotte, senza alcuna autorizzazione prevista dalla normativa vigente. L’area interessata è stata posta sotto sequestro. L’operazione rientra nelle attività di controllo e tutela del territorio portate avanti dall’Arma dei Carabinieri per la salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio.









