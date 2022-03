Covid nel Trapanese, 8.687 i contagi attuali. 347 nelle ultime 24 ore

07/03/2022 14:30:00

Sono 8.687 gli attuali positivi al Covid nel trapanese secondo il report dell’ASP di Trapani (ieri erano 8.340), del totale dei positivi sono 8.245 gli asintomatici, mentre i nuovi casi sono 347. Sono 54.954 i guariti totali, stesso dato di ieri. Sul fronte dei ricoveri, nessuno si rrova in terapia intensiva, sono i 7 pazienti in terapia semi-intensiva (come ieri), 47 in degenza ordinaria (ieri 44), ed infine 13 in Rsa Covid hotel (come ieri).

Qui i dati degli attuali positivi nei 25 comuni trapanesi (tra parentesi il dato di ieri): 1.752 a Marsala (1.715), 1.208 a Mazara del Vallo (1.163), 1.038 a Trapani (1.014), 827 a Castelvetrano (770), 810 ad Alcamo (786), 397 ad Erice (383), 314 a Partanna (274), 309 a Castellammare del Golfo (295), 304 a Campobello di Mazara (288), 253 a Petrosino (242), 189 a Calatafimi Segesta (186), 185 a Pantelleria (177), 175 a Santa Ninfa (161), 168 a Valderice (163), 166 a Salemi (154), 137 a Paceco (135), 102 a Custonaci (100), 85 a Gibellina (76), 80 a Salaparuta (74), 68 a San Vito Lo Capo (66), 53 a Buseto Palizzolo (52), 29 a Vita (29), 21 a Poggioreale (20), 17 a Favignana (17), 0 a Misiliscemi (0).

Tamponi molecolari effettuati 413 e tamponi per la ricerca dell’antigene 2.202.