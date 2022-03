I rebus dell'Europa... e quelli di Marsala

08/03/2022 11:25:00

Rebus. Gioco enigmistico che consiste nel presentare un soggetto da indovinare, per mezzo di segni ( letterale) o figure ( figurato).

Nell'accezione figurativa, parola, frase, contesto che non si riesce a interpretare e comprendere, questione o situazione (o anche persona) complicata, difficile a capire o a risolvere. Lo è il supporto in armamenti delle nazioni occidentali e dell'ex patto di Varsavia all'Ucraina invasa dalla Russia. Mosca ha balenato l'idea della cobelligeranza in questi aiuti. Siccome è scontato che la Nato, lo ha dichiarato, non invierà uomini e donne nella terra di Gogol,la propaganda di Putin alimenta il "busillis".

Non può essere motivo di controversia la sovranità territoriale di Kiev tutelata dal diritto internazionale,anche se essendo la Russia membro permanente del consiglio di sicurezza dell'ONU risulta inapplicabile una risoluzione per il suo veto, nei giorni scorsi c'è stata quella di condanna dall'Assemblea generale ma non vincolante di norma,e quindi addio primato del popolo ucraino.

Ad oggi lo sono anche le trattative. La sensazione che in nome della pace mondiale e per il pericolo dell'utilizzo dell'arma nucleare l'Ucraina diverrà un'appendice russa. Se la soluzione della combinazione letale per lo zar delle sanzioni economiche, il dissenso degli oligarchi e della popolazione sovietica sarà vincente resta un mistero.

A Marsala, dopo aver scritto di conflitto non si vuol essere blasfemi se si narra delle beghe dell'amministrazione locale, ma loro azione politica incide sulla vita dei cittadini e ne condiziona il quotidiano. Dopo il rimpasto di giunta che infinite polemiche ha suscitato, con i gruppi consiliari di Via che si sono posti sull'Aventino lilibetano,se sia vero e quanto durerà è da verificare, lo si utilizza come metafora quello storico avvenne per un evento drammatico dello Stivale. Al quesito probabilmente risponderà la nomina del 7° assessore, che il sindaco vuole individuare in un super tecnico, l'istanza del suo movimento è stata esaudita con la designazione della Piraino e una delega pesante e nobile, Affari sociali e famiglia che tanto consenso può creare, ma anche l'opposto. Intanto la città attende risposte ai rebus sulla sanità, sull'acqua, sui rifiuti e lavori pubblici.



Vittorio Alfieri