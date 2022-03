Marsala, il notaio Salvatore Lombardo è Cavaliere di Gran Croce 

08/03/2022 14:57:00

Il notaio Salvatore Lombardo, ex Sindaco di Marsala, è stato nominato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, "Cavaliere di Gran Croce dell' "Ordine al merito della Republica Italiana". La nomina risale al 27 Dicembre scorso, ma è stata resa nota solo ora.

“Ringrazio il Presidente della Repubblica ed il Presidente del Consiglio- dichiara il notaio Salvatore Lombardo- per avermi conferito la più alta onorificenza dell’Ordine al merito della Repubblica che ritengo voglia sottolineare quanto da me svolto in campo professionale, sportivo, sociale e politico – amministrativo. Il difficile momento economico che il mondo sta vivendo, i lutti ed il dolore che questa “ pazza guerra” sta infliggendo al popolo ucraino e non solo, non mi consentono di esprimere, appieno, tutta la mia soddisfazione”.

L'Ordine al merito della Repubblica italiana (spesso abbreviato OMRI) è il più alto degli ordini della Repubblica italiana. I colori dell'ordine sono il verde e il rosso. Il presidente della Repubblica italiana è il capo dell'ordine, retto da un consiglio composto di un cancelliere e sedici membri.

Quello di Cavaliere di Gran Croce è uno dei gradi più alti (la decorazione di prima classe) preceduto da quello di "Cavaliere di Gran Croce decorato di Gran Cordone", che si dà solo a personalità eminenti. Ad esempio a Novembre ha ricevuto questo titolo Giorgio Armani.