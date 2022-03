Volley: I risultati del fine settimana per l'Erice Entello

08/03/2022 14:39:00

Vittoria e aggancio al secondo posto. Vince anche l’Arredall in D maschile.



Orgoglio e senso di appartenenza. L’Erice Entello fa il colpaccio in casa della seconda in classifica – in Serie C femminile - Capacense agganciando proprio le palermitane a 20 punti. Un netto 0-3 che rilancia le ragazze di coach Gaspare De Gregorio: «Grande prova di orgoglio di tutte, sia di chi è scesa in campo sia di chi era in panchina. Venendo da un momento di difficoltà, abbiamo lavorato sull’aspetto psicologico. Era una partita difficile anche perché giocavamo in un campo dove la Capacense aveva perso solamente due set contro l’Ericina. Questa – prosegue De Gregorio - è un’ulteriore dimostrazione che la gara giocata ieri è stata importante: adesso la classifica si fa di nuovo molto interessante e ce la giocheremo da qui fino alla fine del campionato per la seconda posizione sia con la stessa Capacense che con Mondello e Pomaralva». La prossima settimana arriverà la CE.GA.P: «Non dovremo sottovalutarle nonostante la vittoria all’andata per 3-0. Sono stato chiaro con le ragazze: da qui alla fine ci sarà da soffrire».

Altro successo in trasferta. L’Arredall Entello piazza il settimo sigillo in altrettanti match di campionato. Battuta Castelvetrano 1-3 anche se Castiglione e compagni si presentavano con qualche defezione degli ultimi giorni e la decisione di coach Vulpetti di far riposare qualche atleta impegnato nel tour de force dei campionati giovanili tra Under 17 e Under 19. Partita stranamente nervosa all’inizio: i padroni di casa vincono il primo set 25-23. Nel secondo set la reazione degli ericini non si fa attendere: 14-25 e 1-1. La rimonta si completa nel terzo e quarto parziale dove l’Arredall conduce sempre i giochi. Grande la soddisfazione di Piervito Vulpetti e dei suoi ragazzi che, nonostante qualche assenza e stimoli ragionevolmente venuti meno per la qualificazione già acquisita, continuano a fare bene e ad a vincere anche a Castelvetrano. Il campionato tornerà in campo Venerdì 18 Marzo in casa del Club Leoni per l’ultima del girone preliminare.

Quanto alla Serie D femminile, la Gesan Bussolaweb ha perso sabato sul campo della US Volley Palermo.



IL RIEPILOGO DEI RISULTATI



Serie D femminile: US VOLLEY PALERMO-GESAN BUSSOLAWEB 3-1 (25-23; 20-25; 25-18; 25-17)



Serie C femminile: ACDS CAPACENSE-ERICE ENTELLO 0-3 (16-25; 20-25; 23-25)



Serie D maschile: ASD Sì VOLLEY CASTELVETRANO-ARREDALL ENTELLO 1-3 (25-23; 14-25; 20-25; 12-25)