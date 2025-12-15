Volley A2: la Sigel Seap Marsala Volley torna a mani vuote da Melendugno

15/12/2025 07:00:00

La lunga trasferta in Puglia si è rivelata amara per la Sigel Seap Marsala Volley. Nella quarta giornata del girone di ritorno del Campionato di Serie A2 Tigotà di Volley femminile, le lilibetane di Coach Lino Giangrossi si sono dovute arrendere alla forte Narconon Volley Melendugno, che si è imposta per 3-1 (25/20, 21/25, 25/15, 25/21). Le pugliesi, guidate da Coach Giunta, hanno sfoderato un'ottima prestazione, centrando non solo la rivalsa sportiva per la sconfitta subita all'andata con identico punteggio, ma conquistando tre punti pesantissimi che valgono la testa della classifica in coabitazione con Costa Volpino e Trentino.

Le lilibetane della Sigel Seap Marsala Volley hanno dimostrato grande resistenza e carattere, riuscendo a conquistare il secondo set con pieno merito, un segnale evidente delle potenzialità della squadra. Il match, che purtroppo non consegna punti classifica alle azzurre, è stato positivo nei contenuti espressi, con scambi lunghi e momenti di vera intensità agonistica.

"È stata sicuramente una partita tosta, dichiara l’opposto Amelìe Vighetto, giocata su ritmi alti. Purtroppo abbiamo sciupato diverse occasioni, pagando troppe imprecisioni, soprattutto nei momenti chiave. Ci portiamo comunque a casa indicazioni importanti, sia positive che negative, abbiamo fatto vedere buone cose in alcune fasi di gioco, ma sappiamo che dobbiamo migliorare nella continuità e nella gestione dell’errore".

La Sigel Seap Marsala Volley è ora chiamata a trasformare la rabbia per i punti mancati in una spinta decisiva in vista dei prossimi impegni casalinghi, dove i tre punti saranno l'unico obiettivo accettabile per risalire la classifica. A livello individuale, le azzurre hanno potuto contare sulla solidità della centrale Giulia Caserta e sull'apporto dell'opposto Amelìe Vighetto, entrambe autrici di 12 punti. Per le padrone di casa, la top scorer è stata Maria Teresa Bassi con ben 17 punti.



Tabellino: Narconon Volley Melendugno / Sigel Seap Marsala Volley 3/1 (25/20, 21/25, 25/15 e 25/21)

Narconon Volley Melendugno: Bassi 17, Avenia 5, Joly 3, Bulaich 1, Babatunde 14, Riparbelli 11, Morandini (L), Colombino 1, Perfetto 9, Sturniolo, Roserba, Maruotti ne, Gianfico ne, Gallona ne. Allenatore: Simone Giunta.

Sigel Seap Marsala Volley: Caserta 12, Kosonen 11, Torok 11, Ferraro 1, Tajè 7, Vighetto 12, Cicola (L), Varaldo 1, Pozzoni, Grippo, Cecchini, Giulì ne. Allenatore: Lino Giangrossi.

Note - Battuta (punti/err): Marsala 4/9, Melendugno 17/16 – Muri: Marsala 4, Melendugno 11 – Ricezione: Marsala 26%, Melendugno 33% - Attacco: Marsala 19%, Melendugno 28%.



