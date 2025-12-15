Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» Volley
15/12/2025 07:00:00

Volley A2: la Sigel Seap Marsala Volley torna a mani vuote da Melendugno

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-12-2025/volley-a2-la-sigel-seap-marsala-volley-torna-a-mani-vuote-da-melendugno-450.jpg

La lunga trasferta in Puglia si è rivelata amara per la Sigel Seap Marsala Volley. Nella quarta giornata del girone di ritorno del Campionato di Serie A2 Tigotà di Volley femminile, le lilibetane di Coach Lino Giangrossi si sono dovute arrendere alla forte Narconon Volley Melendugno, che si è imposta per 3-1 (25/20, 21/25, 25/15, 25/21). Le pugliesi, guidate da Coach Giunta, hanno sfoderato un'ottima prestazione, centrando non solo la rivalsa sportiva per la sconfitta subita all'andata con identico punteggio, ma conquistando tre punti pesantissimi che valgono la testa della classifica in coabitazione con Costa Volpino e Trentino. 
Le lilibetane della Sigel Seap Marsala Volley hanno dimostrato grande resistenza e carattere, riuscendo a conquistare il secondo set con pieno merito, un segnale evidente delle potenzialità della squadra. Il match, che purtroppo non consegna punti classifica alle azzurre, è stato positivo nei contenuti espressi, con scambi lunghi e momenti di vera intensità agonistica.
"È stata sicuramente una partita tosta, dichiara l’opposto Amelìe Vighetto, giocata su ritmi alti. Purtroppo abbiamo sciupato diverse occasioni, pagando troppe imprecisioni, soprattutto nei momenti chiave. Ci portiamo comunque a casa indicazioni importanti, sia positive che negative, abbiamo fatto vedere buone cose in alcune fasi di gioco, ma sappiamo che dobbiamo migliorare nella continuità e nella gestione dell’errore".
La Sigel Seap Marsala Volley è ora chiamata a trasformare la rabbia per i punti mancati in una spinta decisiva in vista dei prossimi impegni casalinghi, dove i tre punti saranno l'unico obiettivo accettabile per risalire la classifica. A livello individuale, le azzurre hanno potuto contare sulla solidità della centrale Giulia Caserta e sull'apporto dell'opposto Amelìe Vighetto, entrambe autrici di 12 punti. Per le padrone di casa, la top scorer è stata Maria Teresa Bassi con ben 17 punti.


Tabellino: Narconon Volley Melendugno / Sigel Seap Marsala Volley 3/1 (25/20, 21/25, 25/15 e 25/21)

 

Narconon Volley Melendugno: Bassi 17, Avenia 5, Joly 3, Bulaich 1, Babatunde 14, Riparbelli 11, Morandini (L), Colombino 1, Perfetto 9, Sturniolo, Roserba, Maruotti ne, Gianfico ne, Gallona ne. Allenatore: Simone Giunta.

 

Sigel Seap Marsala Volley: Caserta 12, Kosonen 11,  Torok 11, Ferraro 1, Tajè 7, Vighetto 12, Cicola (L), Varaldo 1, Pozzoni, Grippo, Cecchini, Giulì ne. Allenatore: Lino Giangrossi.

 

Note - Battuta (punti/err): Marsala 4/9, Melendugno 17/16 – Muri: Marsala 4, Melendugno 11 – Ricezione: Marsala 26%, Melendugno 33% - Attacco: Marsala 19%, Melendugno 28%.









Native | 12/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-12-2025/1765279946-0-marsala-completati-i-lavori-di-adeguamento-della-palestra-del-plesso-pascoli.jpg

Marsala, completati i lavori di adeguamento della palestra del plesso...

Native | 12/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-12-2025/1765364859-0-marsala-il-cine-teatro-don-bosco-accende-il-natale-tra-avatar-3-e-grandi-concerti.jpg

Marsala, il Cine Teatro Don Bosco accende il Natale tra Avatar 3 e grandi...

Native | 11/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-12-2025/1765441597-0-morgan-school-il-19-dicembre-il-christmas-party-nelle-sedi-di-marsala-e-mazara.png

Morgan School, il 19 dicembre il Christmas Party nelle sedi di Marsala e...