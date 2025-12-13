La Sigel Seap Marsala in trasferta a Melendugno a caccia di punti classifica

13/12/2025 09:30:00

La Sigel Seap Marsala Volley non ha tempo per voltarsi indietro. Dopo la sconfitta interna subita contro l'Itas Trentino le lilibetane devono concentrare tutte le energie sull'imminente e cruciale impegno di stagione regolare valido per la tredicesima giornata del Campionato serie A2 Tigotà di Volley femminile. La squadra di Coach Lino Giangrossi è attesa da una lunga trasferta in Puglia per affrontare il Volley Melendugno, attuale terza forza del Campionato. L'incontro, in programma domenica pomeriggio, rappresenta un test ad altissimo coefficiente di difficoltà ed un'occasione fondamentale per riscattare l'ultima prestazione casalinga.

Al PalaSanCarlo contro Trentino, pur avendo mostrato sprazzi di buon gioco specie nel primo set, il Marsala Volley ha evidenziato la necessità di ritrovare quella continuità mentale e tecnica indispensabile in una categoria così esigente. Il match di andata, disputato in Sicilia, si era chiuso con una convincente vittoria per 3-1 a favore delle lilibetane, un risultato che la squadra cercherà in tutti i modi di replicare, pur consapevole della crescita e della solidità raggiunta dalle pugliesi nel girone di ritorno. Affrontare una squadra che punta al vertice, peraltro in trasferta, impone alle marsalesi di tirare fuori il meglio del proprio carattere.

"La sconfitta contro l'Itas Trentino deve servirci da lezione immediata, dichiara Coach Lino Giangrossi. Come ho detto alle ragazze, non siamo la squadra del parziale finale, ma purtroppo, in questa splendida A2, ogni calo di intensità e di concentrazione viene punito severamente. Adesso abbiamo davanti un'altra montagna da scalare, il Melendugno, una squadra di alta classifica, ed a noi non rimane altro che ritrovare la brillantezza e la convinzione che avevamo messo in campo all'andata quando conquistammo la nostra prima vittoria piena. Voglio vedere in campo una squadra che lotta su ogni palla, che non si arrende mai, ci serve una prova di grande maturità e sacrificio."

Il match a partire dalle ore 17:00 di domenica 14 dicembre 2025 sarà visibile sul canale Youtube “Volleyball World Italia” e verrà diretto dalla Sig.ra Virginia Tundo coadiuvata dalla Sig.ra Beatrice Cruccolini. L’addetto al VideoCeck sarà la Sig.ra Desiree Fiore. Di seguito le interviste pre partita:





