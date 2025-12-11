Torna il Memorial Oriana Bertolino: il 29 dicembre al Palabellina la seconda edizione
Si terrà venerdì 29 dicembre, al Palabellina di Marsala, la seconda edizione del Memorial Oriana Bertolino, il torneo organizzato dalla Pallavolo Marsalese per ricordare la giovane atleta scomparsa tragicamente in un incidente.
Dopo il forte coinvolgimento registrato lo scorso anno, anche questa edizione vedrà in campo quattro squadre della provincia, tutte legate a Oriana da un pezzo importante della sua storia sportiva: Erice Entello; Progetto Volley; Marsala Volley Project; Oriana’s Friends, formazione composta da amiche e compagne di squadra che con lei hanno condiviso anni di volley, sacrifici e sorrisi.
L’evento si preannuncia come una giornata di sport, memoria e comunità, in cui il ricordo di Oriana continuerà a vivere attraverso la sua grande passione per la pallavolo e il rapporto profondo con Marsala.
L’ingresso sarà libero. La Pallavolo Marsalese invita tutta la cittadinanza, gli sportivi e chiunque abbia conosciuto Oriana a partecipare e a condividere un momento di affetto e vicinanza. Perché il ricordo, come la passione per lo sport, non muore mai.
Sigel Seap Marsala Volley: il cuore non basta contro l’Itas Trentino
Il PalaSanCarlo di Marsala ha vissuto una serata di forti emozioni e contrasti nella terza giornata del girone di ritorno del Campionato di Serie A2 Tigotà di Volley femminile. La Sigel Seap Marsala Volley ha dovuto inchinarsi al cospetto di...
ProteinBREAD, il pane proteico che apre ai panifici un mercato da esplorare
Il comparto dei prodotti proteici è uno dei settori che stanno crescendo più velocemente nel mondo della panificazione. Le ricerche online per “pane proteico a basso contenuto di carboidrati” sono...
Volley A2: dopo il turno di riposo la Sigel Seap Marsala riceve mercoledì la Itas Trentino
Terza giornata del girone di ritorno nel Campionato serie A2 Tigotà per la Sigel Seap Marsala Volley che, dopo aver rispettato il riposo previsto dal calendario, è pronta a sfidare nel secondo infrasettimanale di stagione, la...
Natale 2025, alla Pasticceria Savoia il primo Natale firmato Miceli
La Pasticceria Savoia di Marsala vive un Natale speciale: per la prima volta i panettoni portano la firma di Salvatore Miceli, il giovane pasticcere che sta ridisegnando l’identità dolciaria dello storico laboratorio...
- Tp24 Tv
- RMC101
- Podcast
- Inchieste