Sport

» Volley
11/12/2025 12:33:00

Torna il Memorial Oriana Bertolino: il 29 dicembre al Palabellina la seconda edizione 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-12-2025/1765452924-0-torna-il-memorial-oriana-bertolino-il-29-dicembre-al-palabellina-la-seconda-edizione.jpg

Si terrà venerdì 29 dicembre, al Palabellina di Marsala, la seconda edizione del Memorial Oriana Bertolino, il torneo organizzato dalla Pallavolo Marsalese per ricordare la giovane atleta scomparsa tragicamente in un incidente.

 

Dopo il forte coinvolgimento registrato lo scorso anno, anche questa edizione vedrà in campo quattro squadre della provincia, tutte legate a Oriana da un pezzo importante della sua storia sportiva: Erice Entello; Progetto Volley; Marsala Volley Project; Oriana’s Friends, formazione composta da amiche e compagne di squadra che con lei hanno condiviso anni di volley, sacrifici e sorrisi.

 

L’evento si preannuncia come una giornata di sport, memoria e comunità, in cui il ricordo di Oriana continuerà a vivere attraverso la sua grande passione per la pallavolo e il rapporto profondo con Marsala.

L’ingresso sarà libero. La Pallavolo Marsalese invita tutta la cittadinanza, gli sportivi e chiunque abbia conosciuto Oriana a partecipare e a condividere un momento di affetto e vicinanza. Perché il ricordo, come la passione per lo sport, non muore mai.









