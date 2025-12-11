Sigel Seap Marsala Volley: il cuore non basta contro l’Itas Trentino
Il PalaSanCarlo di Marsala ha vissuto una serata di forti emozioni e contrasti nella terza giornata del girone di ritorno del Campionato di Serie A2 Tigotà di Volley femminile. La Sigel Seap Marsala Volley ha dovuto inchinarsi al cospetto di una determinata Itas Trentino, che si è imposta per 3-0 (21/25, 17/25, 12/25) al termine di un match intenso e, a tratti, spettacolare per i contenuti espressi in campo. Nonostante il punteggio finale possa suggerire una gara a senso unico, la realtà narrata sul taraflex è quella di una battaglia combattuta, specialmente negli scambi prolungati dove l'intensità delle difese ha fatto la differenza. L'Itas Trentino, guidata da Coach Beltrami, ha sfoderato una prestazione maiuscola, un concentrato di potenza e chirurgica precisione sia in attacco che nel fondamentale muro-difesa. Le ospiti hanno saputo capitalizzare ogni occasione, difendendo palloni che sembravano persi e conquistando meritatamente i tre punti in palio.
“È stata una partita altalenante, dichiara la centrale marsalese Giulia Caserta. Nel primo set abbiamo tenuto bene, ma sapevamo di avere davanti un avversario di grande spessore. Nel secondo e terzo purtroppo si è spenta la luce, abbiamo perso continuità e loro ne hanno approfittato. Dobbiamo lavorare per essere più presenti nei momenti chiave, ma non perdiamo fiducia, vogliamo reagire subito”.
Il campo ha espresso una verità amara per le Azzurre di Coach Giangrossi. C'è la consapevolezza di aver affrontato un avversario in stato di grazia, capace di difese estreme e di un attacco implacabile. Le lilibetane mettono tanto cuore nella sfida, che però non è bastato a sbrogliare la matassa di questa sconfitta. Le potenzialità della Sigel Seap Marsala Volley sono rimaste inespresse, purtroppo, lasciando un senso di profonda amarezza tra le fila della squadra e sui volti dei tifosi. Ma non tutto è da buttare: a brillare in campo marsalese è stata la centrale Giulia Caserta, autrice di 14 punti che testimoniano quella caparbietà tanto riconosciuta al roster lilibetano. A controbilanciare, purtroppo, c'è stata l'MVP della sfida, l'opposto lettone dell'Itas Trentino, Irbe Lazda, assoluta mattatrice del match con i suoi 18 punti messi a segno.
Tabellino: Sigel Seap Marsala Volley / Itas Trentino 0/3 (21/25, 17/25, 12/25)
Sigel Seap Marsala Volley: Caserta 14, Kosonen 6, Torok 3, Ferraro 1, Tajè 1, Vighetto 5, Cicola (L), Varaldo 1, Pozzoni 3, Cecchini 2, Grippo, Giulì. Allenatore: Lino Giangrossi.
Itas Trentino: Cosi 10, Monza 2, Marconato 10, Pamìo 10, Giuliani 7, Lazda 18, Ristori (L), Colombo, Zeni ne, Guerra ne, La Porta ne, Iob ne, Andrich ne. Allenatore: Alessandro Beltrami.
Note - Battuta (punti/err): Marsala 1/7, Trentino 3/7 – Muri: Marsala 4, Trentino 15 – Ricezione: Marsala 43%, Trentino 45% - Attacco: Marsala 30%, Trentino 41%.
Volley A2: dopo il turno di riposo la Sigel Seap Marsala riceve mercoledì la Itas Trentino
Terza giornata del girone di ritorno nel Campionato serie A2 Tigotà per la Sigel Seap Marsala Volley che, dopo aver rispettato il riposo previsto dal calendario, è pronta a sfidare nel secondo infrasettimanale di stagione, la...
ProteinBREAD, il pane proteico che apre ai panifici un mercato da esplorare
Il comparto dei prodotti proteici è uno dei settori che stanno crescendo più velocemente nel mondo della panificazione. Le ricerche online per “pane proteico a basso contenuto di carboidrati” sono...
Sigel Seap Marsala Volley: il cuore non basta contro l’Itas Trentino
Il PalaSanCarlo di Marsala ha vissuto una serata di forti emozioni e contrasti nella terza giornata del girone di ritorno del Campionato di Serie A2 Tigotà di Volley femminile. La Sigel Seap Marsala Volley ha dovuto inchinarsi al cospetto di...
Natale 2025, alla Pasticceria Savoia il primo Natale firmato Miceli
La Pasticceria Savoia di Marsala vive un Natale speciale: per la prima volta i panettoni portano la firma di Salvatore Miceli, il giovane pasticcere che sta ridisegnando l’identità dolciaria dello storico laboratorio...
- Tp24 Tv
- RMC101
- Podcast
- Inchieste