09/03/2022 17:00:00

l candidato sindaco di Erice, professore Maurizio Oddo, ha la “benedizione” del Psi. “

Oddo – si legge in una nota della segreteria del Partito – può interpretare la voglia di voltare pagina che è quello che desiderano gli ericini. Auspichiamo, tuttavia – conclude la nota – che non si disperda il patrimonio programmatico costruito in questi mesi dalle forze politiche che avevano aderito al cantiere resiliente, anche in vista di un possibile ballottaggio”.