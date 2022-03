Covid, in Sicilia 4.884 nuovi casi: 9 ingressi in terapia intensiva, boom di guariti

09/03/2022 20:30:00

Covid, in Sicilia. Il bolettino di oggi, 9 Marzo 2022, segna 4.884 nuovi casi. Ci sono anche 9 ingressi in terapia intensiva, ma c'è un boom di guariti.

Il tasso di positività cala dal 17,7% al 13,3%.

Negli ospedali Covid ci sono 894 persone (-2 rispetto a ieri), ma risalgono le persone in terapia intensiva: 66 (+3) dove ci sono stati ben 9 nuovi ingressi (ieri solo 3).

Da registrare però un boom di guariti: +12.609. In Sicilia al momento in 219.102 si trovano in isolamento domiciliare mentre il totale degli attualmente positivi è di 220.062. La Regione rende noto che ci sono altri 25 decessi, tutti relativi ai giorni scorsi. E sempre dagli uffici della Regione fanno sapere che 1.341 casi Covid comunicati oggi sono relativi a giorni precedenti all'8 marzo.

Questa la suddivisione provincia per provincia coi casi totali e tra parentesi i nuovi contagi: Palermo: 197.233 (1.676); Catania: 189.643 (996); Messina: 108.441 (779); Siracusa: 78.760 (497); Ragusa: 61.426 (421); Trapani: 60.051 (595); Agrigento: 59.295 (710); Caltanissetta: 52.158 (318); Enna: 24.414 (233).

