Sicilia, con l'auto contro un palo del tram. Muore giovane papà di tre figli

10/03/2022 09:02:00

Ancora una vittima sulle strade sicilane. E' Agostino Corrao di 21 anni, la giovane vittima dell'incidente mortale avvenuto questa notte nella zona di Borgo Nuovo a Palermo.

Mentre si trovava a bordo della sua utilitaria, una Fiat Punto, si è schiantato - non si conosce ancora le causa - su una palo della linea del tram in largo Mauro De Mauro.

Per il giovane che, nonostante l'età era già padre di tre figli, il terribile impatto non ha lasciato scampo. L'auto è stata sequestrata dalla polizia minicipale per approfondire la dinamica dell'incidente e per capire se sono rimasti coinvolti anche altri veicoli. Scene strazianti e di disperazione sul luogo dell'incidente, quando sono arrivati i familiari della vittima.