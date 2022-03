Covid nel Trapanese, sono 881 i nuovi casi e 8.597 gli attuali positivi. C'è una vittima

10/03/2022 16:06:00

Diminuiscono gli attuali positivi in provincia di Trapani. Sono 8.597 secondo quanto comunicato dal report dell'ASP trapanese (ieri erano 8.934). Sono 1.217 i negativizzati ( ieri 5) e sono 881 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore e di questi 352 sono gli asintomatici e 529 sono le persone che hanno sintomi. C'è inoltre una nuova vittima che porta il totale a 587.

Sul fronte ospedaliero, non c'è nessun paziente ricoverato in terapia intensiva, sono 9 pazienti in terapia semi-intensiva (come ieri), 37 in degenza ordinaria (ieri 41), sono 13 in Rsa Covid hotel (come ieri). Sono 186 i tamponi molecolari effettuati (dato parziale) e 865 queli per la ricerca dell’antigene.

Questi i casi di positività nei 25 comuni del trapanese, tra parentesi il dato di ieri: 1.567 a Marsala (1.675), 1.296 a Mazara del Vallo (1.285), 952 a Castelvetrano (933), 832 a Trapani (922), 788 ad Alcamo (845), 380 a Partanna (367), 378 a Campobello di Mazara (359), 304 ad Erice (354), 282 a Petrosino (306), 256 a Salemi (229), 244 a Castellammare del Golfo (284), 241 a Santa Ninfa (241), 186 a Calatafimi Segesta (202), 164 a Valderice (174), 156 a Pantelleria (162), 129 a Gibellina (120), 103 a Paceco (118), 88 a Salaparuta (89), 79 a Custonaci (93), 55 a San Vito Lo Capo (64), 34 a Favignana (26), 33 a Buseto Palizzolo (34), 29 a Vita (32), 21 a Poggioreale (20), 0 a Misiliscemi (0).