Erice. Guaiana e Psi con Oddo: chiuso l'accordo. Prendono forma le alleanze

10/03/2022 06:00:00

Scenario elettorale più chiaro su Erice, gli schieramenti prendono forma.

Il movimento “Amo Erice”, guidato da Giuseppe Guaiana, ha definito l’accordo con il candidato sindaco del M5S, Maurizio Oddo: "Circa sei mesi fa il Movimento Civico “AMO ERICE” è stato chiamato per dar vita ad un tavolo politico con lo scopo di trovare una linea comune e un diverso progetto politico per Erice denominato “Erice Cantiere Resiliente 2022. Alcune anime hanno deciso di procedere in maniere diversa, ma noi siamo e resteremo fedeli alla linea del civismo.



Pertanto il Movimento Civico “AMO ERICE” ha scelto e per le Amministrative di ERICE 2022 sosterrà quale candidato sindaco il Prof. Maurizio Oddo che con la sue liste civiche collegate, guiderà uno dei gruppi dei Resilienti. Siamo sicuri che il Movimento Civico “Amo Erice” con le donne e gli uomini della sua lista contribuirà al rinnovamento della politica ericina”.



Anche il PSI, guidato da Nino Oddo, abbraccia la stessa candidatura: “La segreteria comunale del PSI ericino ha ratificato ieri sera la conclusione delle trattative in vista delle prossime amministrative. La delegazione che aveva partecipato alle trattative delle forze aderenti al cantiere resilienti avevano manifestato a più riprese che fra le candidature emerse quella del prof. Maurizio Oddo fosse da ritenere quella politicamente più vicina al PSI in quanto espressione di forze allegate sul piano regionale e nazionale all interno del campo largo. I socialisti ritengono che il prof. Oddo possa interpretare la voglia di girare pagina che in questi mesi si respira ad Erice. Auspica comunque che le forze politiche che avevano aderito al cantiere resiliente possiamo non disperdere il patrimonio programmatico comune costruito in questi mesi, anche in vista del possibile ballottaggio”.



Non ancora certo lo schieramento che verrà sostenuto, invece, da Fratelli d’Italia anche se i rumors della Vetta dicono che siano più orientati ad appoggiare la candidatura di Silvana Catalano, in campo con Eric’è e Fronte Comune. Tra i candidati della lista in supporto della Catalano anche Vincenzo Maltese, vicino a Diventerà Bellissima.