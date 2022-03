Pallamano Serie A: Match in casa, domenica, per l'Handball Erice 

11/03/2022 06:58:00

Dopo due settimane di riposo per la nazionale, sabato 12 marzo alle ore 18:00 al PalaCardella, la AC Life Style Handball Erice scenderà in campo contro la Pallamano Leno.

“La partita di sabato contro il Leno è molto importante per noi. Dobbiamo essere precise, determinate e sicure per poter far rimanere i due punti a casa” dichiara Melina Cozzi “Ogni squadra di questo campionato non è da sottovalutare e sicuramente il Leno scenderà agguerrito per portare a casa la vittoria. Ci siamo allenate bene in queste due settimane di fermo per la nazionale e sabato faremo del nostro meglio”.

La partita è visibile di presenza presentando il green pass oppure su Elevensports.it.

Invece, domenica 13 marzo alle 14:30 sempre in casa, la A2 della Handball Erice affronterà l’Aretusa.

Il match, oltre in presenza, sarà visibile in diretta fb sulla pagina della HE.