  Le ricette veloci di Maria: Zeppole dolci senza lievito e senza patate

12/03/2022 20:40:00

Prepariamo insieme le zeppole dolci senza patate e senza lievitazione, una ricetta facile e veloce per preparare delle zeppole fritte. Potete farcire le zeppole come più vi piace, in questo video ho deciso di decorare le zeppole con la crema al pistacchio e nocciola.

Ingredienti:

2 uova

85g farina 00

50g burro

100ml acqua

sale

olio di semi

Procedimento: in un pentolino versiamo acqua e il burro che facciamo sciogliere a fiamma bassa.

Una volta sciolto il burro versiamo poco alla volta la farina ed amalgamiamo il composto evitando di far formare dei grumi. Spegniamo il fuoco lasciamo intiepidire per qualche secondo, aggiungiamo un uovo, amalgamare il tutto, aggiungere il secondo uovo e lavoriamo il composto fino ad ottenere una crema liscia.

Con l'aiuto di due cucchiaini formare delle palline e gettarle direttamente in olio bollente fino alla doratura.

Farcire o decorare come più vi piace.

Maria Cucina