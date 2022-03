Pallamano Serie A: Convincente vittoria dell'Handball Erice 38-22 contro Leno

13/03/2022 00:21:00

Ac Life Style Erice vs Leno 38-22

Parziali: (17-9; 38-22).

Ac Life Style Erice: Colombo, Mrkikj 13, Yudica, Coppola 10, Losio 3, Basolu 1, Cozzi 4, Gorbatsjova 5, Brkic, Benincasa 1, Iacovello, Ravasz 1, Podariu, Felet, Satta.

Allenatore: Fernando Gonzalez Gutierrez.

Leno: Sitzia, Bellu 1, Lavagnini M., Pugliara 9, Farise, Notarianni 4, Franceschini 1, Lanfredi 2, Convalle, Anelli, Lavagnini G. 2, Andreani, Kyryllova 3.

Allenatore: Federico Reghenzi.

Arbitri: Marco Di Domenico e Lorenzo Fornasier.

ERICE. Netta vittoria casalinga, questo pomeriggio, al PalaCardella, per l’Handball Erice, che ha superato il Leno con il risultato finale di 38 a 22. Un match che ha visto il controllo da parte delle ericine per tutta la sua durata dell’incontro. Un successo di squadra ed importante per le ragazze guidate da Fernando Gonzalez Gutierrez, in attesa della fase conclusiva della stagione regolare. Tra le realizzazioni emergono quelle di Savica Mrkikj ed Antonella Coppola, autrici di 13 e 10 reti complessive, ma tutto il gruppo ha dato un importante apporto nella vittoria.

PRIMO TEMPO: Gara un po’ lenta, anche per via dello stop che ha caratterizzato il campionato in queste ultime settimane. Nonostante ciò l’Handball Erice è riuscita a gestire l’incontro, che l’ha vista sempre in vantaggio. L’allungo è già deciso nella prima parte del match, con le ericine sul 9-5 dopo quindici minuti. Mrkikj e Coppola in attacco, oltre alle parate di Brkic e Iacovello, hanno spinto l’Handball Erice alla conclusione della prima frazione di gioco sul 17-9.

SECONDO TEMPO: Il rientro dell’Handball Erice è positivo, anche grazie ad una difesa un po’ più precisa in alcuni frangenti di gioco, che consente alle Arpie di andare avanti con decisione nel punteggio già al quarantesimo per 25 a 14. La fase finale del match è caratterizzata dalla grande corsa dell’Handball Erice, che ha capitalizzato le occasioni con Antonella Coppola. Il finale poi vede la vittoria per le ericine con il risultato finale di 38 a 22.