Aumentano gli attuali positivi nel trapanese, sono 10.445 e 1.169 nuovi casi. Due nuove vittime

14/03/2022 14:14:00

Nuovo balzo in avanti degli attuali positivi in provincia di Trapani. Sono 10.445 (sabato erano 9.660) secondo il report dell'Asp di Trapani di oggi, lunedì 14 marzo 2022. Sono 1.169 i nuovi positivi al netto di 382 negativizzati. Tra i nuovi casi, 392 sono asintomatici e 777 con sintomi. I guariti totali dall'inizio della pandemia sono 59.011, mentre si registrano due nuove vittime per un totale di 589 morti.

I numeri dei ricoveri in provincia di Trapani - Non c'è nessun paziente in terapia intensiva, 16 sono quelli ricoverati in semi-intensiva (-7 rispetto a sabato), 38 in degenza ordinaria (erano 37), 12 in Rsa Covid hotel (13 sabato). I tamponi molecolari effettuati sono 621 (dato parziale), e sono 2.846 quelli per la ricerca dell’antigene.

Gli attuali positivi nei 25 comuni della provincia (tra parentesi i dati di sabato): 2.046 a Marsala (1.831), 1.416 a Mazara del Vallo (1.391), 1.289 a Castelvetrano (1.161), 942 a Trapani (892), 906 ad Alcamo (830), 531 a Partanna (463), 460 a Campobello di Mazara (442), 362 a Petrosino (333), 350 ad Erice (326), 341 a Santa Ninfa (297), 325 a Salemi (294), 295 a Castellammare del Golfo (268), 203 a Calatafimi Segesta (198), 179 a Gibellina (154), 163 a Pantelleria (160), 161 a Valderice (158), 110 a Salaparuta (102), 106 a Paceco (108), 83 a Custonaci (75), 50 a San Vito Lo Capo (53), 45 a Favignana (38), 33 a Vita (33), 29 a Poggioreale (28), 20 a Buseto Palizzolo (25), 0 a Misiliscemi (0).