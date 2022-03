Volley Serie C e D: L'Entello vince sia in Serie C che in Serie D

15/03/2022 09:00:00

Con la Serie D maschile ferma, nel fine settimana appena passato sono scese in campo le rappresentative femminili. Bottino pieno sia in D che in C. La Gesan Bussolaweb piazza sei punti nel giro di quattro giorni, tutti al “Pascasino” di Marsala. Se Martedì 8 Marzo il successo era arrivato contro il Volley Club Sciacca, nel pomeriggio di sabato lo stesso risultato è stato portato in porto contro l’Easy Lab Communication Volley. Un 3-1 maturato in rimonta dopo che le ospiti si erano aggiudicato il primo set per 25-19; poi la rimonta: 25-22; 25-20; 25-16. Quinto posto in classifica a 16 punti per le ragazze di coach Gaspare Viselli.

Gara intensa, combattuta, bella: questi sono solo alcuni degli aggettivi che qualificano il match disputato ieri al Pala Cardella tra Erice Entello e Volley Club Leoni. Partita vissuta punto a punto ma che le ericine sono state brave a portarla dalla loro. L’Entello si trova al secondo post a 23 punti: finisce 3-1 e secondo posto delle ragazze di coach Gaspare De Gregorio che si è espresso così: «Mi è piaciuta la reazione subito dopo il secondo set. Abbiamo avuto problemi con il posto 4 ma le ragazze sono state molto brave anche perché sapevamo che sarebbe stata una gara complicata. In settimana ci siamo allenati poche volte per cui ero ben consapevole delle fatiche a cui saremmo andati in contro oggi. L’importante erano i tre punti, sono arrivati per continuare a cullare un sogno. Individualità? Preferisco parlare del collettivo: chi è in campo o va in panchina ha la medesima influenza sull’esito di una gara. Lo spirito di squadra deve prevalere sul singolo». Un ricordo a Michele Bertolino, scomparso in settimana: «Ho perso un amico nonostante fossimo avversari; la sua morte mi ha devastato».



IL RIEPILOGO DEI RISULTATI



Serie D femminile: Gesan Bussolaweb-Easy Lab Communication Volley 3-1 (19-25; 25-22; 25-20; 25-16)



Serie C femminile: Erice Entello-Volley Club Leoni 3-1 (25-19; 19-25; 25-22; 26-24)