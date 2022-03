Striscia La Notizia a Marsala per il caso del padiglione Covid 

16/03/2022 16:45:00

Giornata trapanese per la Petyx e il suo bassotto, protagonisti del tg satirico di Canale 5 "Striscia La Notizia". Dopo essere stata a Trapani, infatti, l'inviata del noto programma televisivo ha registrato un servizio nel cantiere del padiglione Covid che si sta costruendo accanto all'ospedale, un'opera pubblica che doveva essere inaugurata a Maggio 2021, con rinvio a Marzo 2022, che ancora non è pronta, come abbiamo raccontato su Tp24, e sulla quale ci sono molte perplessità circa la sua effettiva ultimazione (e la sua utilità).

Dopo Marsala Petyx ha fatto tappa anche a Mazara del Vallo per il caso del ponte Arena, ed a Selinunte, per il capo del porticciolo.

Tutti questi servizi verranno poi trasmessi nei prossimi giorni.