Boom di contagi da Omicron due in Sicilia. I dati aggiornati 

16/03/2022 18:13:00

E' boom di contagi da coronavirus in Sicilia, dove è dominante la variante Omicron 2. Cominciano ad aumentare anche i ricoverati. Ecco i dati aggiornati del 16 Marzo 2022.

Nelle ultime 24 ore, in Sicilia, registrati 6.002 nuovi casi postivi al Covid-19, a fronte di 35.547 tamponi processati, e l’indice di positività scende al 16,9%. Ieri erano stati 6.099 i nuovi casi, e il tasso di positività era al 19,7%. Le vittime sono 29, e portano il totale dei decessi a 9.796. Emerge dal bollettino del Ministero della Salute di mercoledì 16 marzo.

Gli attuali positivi sono 227.578, con un decremento di 5.817 casi. I guariti sono 13.388. Sul fronte ospedaliero sono 942 i ricoverati, con un caso in più rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 62, tre casi in più rispetto a ieri.

I nuovi casi nelle singole province siciliane: Palermo 2.012, Catania 878, Messina 972, Siracusa 607, Trapani 639, Ragusa 704, Caltanissetta 572, Agrigento 1.063, Enna 153.

Qui i dati della provincia di Trapani.