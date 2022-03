Covid nel trapanese, 12.458 gli attuali positivi. C'è una nuova vittima

16/03/2022 14:06:00

Vediamo quali sono i dati del Covid-19 in provincia di Trapani, comunicati oggi dall'Asp. Aumentano ancora i casi in quasi tutte le città. Sono 12.458 gli attuali positivi (ieri erano 11.450. C'è una nuova vittima che porta il totale a 591 dall'inizio della pandemia. Sono invece 59.414 i guariti totali dalla malattia, ieri erano 59.253. Per quel che riguarda i ricoveri in ospedale: non c'è nessuno in terapia intensiva, sono 16 i pazienti in semi -intensiva (stesso dato di ieri), e sono 32 in degenza ordinaria ( - 4 rispetto a ieri). In Rsa e covid hotel si trovano 10 persone (come ieri). Tamponi molecolari effettuati 206, quelli per la ricerca dell'antigene 1077

Qui di seguito i dati degli attuali positivi nei 25 comuni del trapanese, tra parentesi il dato di ieri: Alcamo 1145 (1044), Buseto 31 (29), Calatafimi 230 (198), Campobello 539 (509), Castellammare 334 (311), Castelvetrano 1452 (1349), Custonaci 103 (81), Erice 406 (375), Favignana 51 (47), Gibellina 198 (190), Marsala 2651 (2385), Mazara del Vallo 1609 (1505), Misiliscemi 0 (/), Paceco 115 (111), Pantelleria 188 (180), Partanna 625 (592), Petrosino 416 (405), Poggioreale 42 (37), Salaparuta 123 (116), Salemi 409 (365), San Vito Lo Capo 47 (48), Santa Ninfa 395 (367), Trapani 1131 (1001), Valderice 176 (164), Vita 42 (41).