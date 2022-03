Caro carburante, prezzo record a Pantelleria e alle Egadi

17/03/2022 10:10:00

La Sicilia in genere è penalizzata dal costo di carburante più elevato rispetto ad altre regioni e l'aumento provocato dalla guerra in Ucraina non la risparmia, e soprattutto, a farne le spese sono gli abitanti delle sue isole minori.

A Pantelleria, ad esempio, i prezzi sono arrivati alle stelle e il diesel questa mattina ha toccato quota 2 euro e 578 centesimi al litro. La benzina verde, invece, si è attestata a 2 euro e 450 centesimi.

Ieri abbiamo visto, come anche alle Egadi ci siano i carburanti più cari di tutta la provincia con 1 litro di benzina che costa 2,459 euro, mentre il diesel costa 2,469 euro. Per questo fine settimana son attesi i provvedimenti che il Governo Draghi dovrebbe prendere per cercare di calmierare i prezzi, sia per quanto riguarda i carburanti che per il caro bollette.