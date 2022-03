Il Covid in provincia di Trapani, in una settimana +51%. In ospedale 3 su 4 sono no-vax

17/03/2022 11:57:00

Corre il Covid19 anche in provincia di Trapani, spinto dalla variante Omicron2.

Nell'ultima settimana i casi sono aumentati di oltre il 51%, come rileva il report della Regione Siciliana.

Trapani è la provincia che cresce di più sul fronte Covid in Sicilia. L'incidenza più alta si registra nelle città del Belice, come Santa Ninfa con 3800 nuovi casi settimanali su 100 mila abitanti (ovviamente è una proporzione standardizzata, Santa Ninfa non ha 100 mila abitanti....) ma un po' in tutto il territorio i casi covid sono aumentati e parecchio.

A Marsala, ad esempio, l'incidenza dei nuovi casi è cresciuta dell'86% rispetto a una settimana fa. L'aumento maggiore si registra a Favignana, +500%.

Sul fronte ospedaliero in Sicilia la situazione sembra essere stabile, lieve diminuzione degli ingressi. Ma rispetto alle settimane precedenti la discesa si è affievolita. I reparti sono occupati soprattutto da persone che non hanno fatto nemmeno una dose di vaccino anti-Covid (74%).