Parco Agrisolare: incentivi per il fotovoltaico in agricoltura e agroindustria

E’ di imminente uscita il bando “Parco Agrisolare” previsto dal PNRR e che incentiva l’installazione di impianti fotovoltaici in agricoltura e nelle aziende agro industriali.



SOGGETTI BENEFICIARI

Imprenditori Agricoli Professionali (IAP), di cui al D.lgs. n. 99/2004 e D.lgs. 101/2005;

Coltivatori Diretti (CD) iscritti alla previdenza agricola;

Imprese Agroindustriali;

Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA (cioè aventi un volume di affari annuo inferiore ad € 7.000,00).



AGEVOLAZIONE

Contributo a fondo perduto fino al 65% della spesa massima ammessa. Incremento del 25% per l’imprenditoria giovanile. La spesa massima ammissibile è pari a € 250.000,00 IVA esclusa.



INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammessi interventi che prevedano la realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza non inferiore a 10 kWp (Kilowatt Picco) e con potenza massima ammessa all'incentivo pari a 300 kWp (Kilowatt Picco).

Gli interventi ammessi all’agevolazione, da realizzare sui tetti di fabbricati strumentali all’attività agricola, zootecnica e agroindustriale, accatastati nel catasto dei fabbricati, prevedono:

- l’acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici, unitamente all’esecuzione di uno o più dei seguenti interventi:

- rimozione e smaltimento dell’amianto dai tetti;

- realizzazione dell’isolamento termico dei tetti;

- realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria).



SPESE AMMISSIBILI

- Progettazione, asseverazioni ed altre spese professionali comunque richieste dal tipo di lavori, comprese quelle relative all’elaborazione e presentazione dell’istanza;

- Spese di rimozione e smaltimento dell’amianto, ove presente;

- Fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi;

- Demolizione e ricostruzione delle coperture;

- Installazione di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto, sistemi di accumulo, colonnine di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile e le macchine agricole;

- Direzione lavori;

- Costi di connessione alla rete.



La spesa specifica massima ammissibile, riferita agli interventi riconosciuti, è pari ad € 1.500,00/kWp (Kilowatt Picco).



CUMULABILITA’

L’incentivo è cumulabile con altri incentivi in conto capitale o conto energia, nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di aiuti di Stato.



APERTURA/SCADENZA

Bando in corso di pubblicazione.

