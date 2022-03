Rifiuti a Marsala. Sono 96 le multe della polizia municipale dall'inizio dell'anno 

18/03/2022 08:40:00

Sono 96 le multe per le violazioni in materia di rifiuti che dall’inizio dell’anno sono state elevate dalla polizia municipale di Marsala e che vanno da un minimo di 100 a un massimo di 400 euro.

Di queste 71 sono state fatte per abbandono di rifiuti accertato tramite le videocamere di sorveglianza, 15 per volantinaggio abusivo e 10 per mancato ritiro dei mastelli.

Nel centro urbano sono state parzialmente rimodulate le posizioni delle videocamere di sorveglianza ambientale, per cercare di focalizzare al meglio quelle che sono le zone maggiormente colpite dall’abbandono dei rifiuti.

E come dicevamo, sono diversi i nuclei familiari che non hanno ritirato i mastelli, violando l’ordinanza sindacale, mentre per quel che riguarda le discariche abusive, c’è una svolta con quella sequestrata in contrada Amabilina lo scorso anno, qui i proprietari hanno iniziato, finalmente, la bonifica dell’area e il ripristino ambientale dei luoghi.