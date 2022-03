Le ricette veloci di Maria: Mlewi

18/03/2022 08:00:00

Mlewi (indicato anche come Mlaoui o Mlawi) è un piatto tipico della Tunisia solitamente consumato come cibo da strada sotto forma di sandwich.

I Mlewi sono simili alla piadina, ma risultano molto più soffici grazie ai vari strati di pasta che possiamo notare al suo interno.



La cucina tunisina prevede l'aggiunta di Harissa, formaggio, uova, tonno, olive e altri ingredienti, una volta aggiunti gli ingredienti, il Mlewi viene piegato come un burrito.

Il Mlewi si può mangiare sia salato che dolce, infatti alcuni lo consumano a colazione con Burro, Ricotta o Marmellata.

ingredienti:

700-800 ml di acqua

1 kg di semola

un cucchiaino di sale

circa 200 ml di olio evo

procedimento:

Sciogliere il sale nell'acqua.

In un recipiente aggiungere la semola ed incorporare poco alla volta l'acqua salata. Lavorare per qualche minuto fino ad ottenere un impasto morbido ed uniforme.

Oliare una teglia e con l'impasto formare delle palline. (con questi ingredienti otterrete circa 10-12 Mlewi)

Stendere l'impasto Fino ad ottenere uno strato molto fine, quasi trasparente, piegare 4 volte verso il centro fino ad ottenere un quadrato.

Riscaldare una padella.

Stendere il quadrato di pasta preparato precedentemente dando una forma rotonda o quadrata.

Cuocerlo in padella fino alla doratura.

Una volta cotti i Mlewi saranno morbidi e una volta aperti potremmo notare i vari strati ottenuti grazie alle pieghe fatte in precedenza.

Maria Cucina