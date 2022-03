Campobello, il circolo di Diventerà Bellissima ringrazia il presidente Musumeci

19/03/2022 07:00:00

Dopo la visita di Musumeci il circolo di Diventerà Bellissima di Campobello ringrazia il presidente e lo fa con una nota a firma di tutti i consiglieri comunali.

In particolare si legge nella nota del circolo a frima di tutti i consiglieri comunali: "per le attenzioni rivolte ad alcune problematiche che insistono sul nostro territorio, assumendo l’ impegno attraverso un importante contributo economico. Avere avuto il privilegio del passaggio istituzionale del presidente della Regione Siciliana, non si ha ricordo di altre presenze negli anni passati, cosa che riempe di orgoglio tutti gli aderenti al partito, ribadisce il commissario comunale locale Giovanni Palermo, che unitamente a tutta la classe dirigente locale e ai suoi consiglieri comunali ringrazia particolarmente l’ avv. Giulia Ferro, segretaria provinciale che ha voluto fortemente questo incontro".