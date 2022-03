Atletica: Impegnata su diversi fronti la Polisportiva Marsala Doc 

21/03/2022 23:08:00

E’ stato sull’asse Rimini-Mazara che nell’ultima domenica diversi atleti della Polisportiva Marsala Doc hanno dato lustro alla loro maglia. Nella città di Federico Fellini, hanno partecipato alla maratona Fabio Sammartano, Damiano Ardagna, Ignazio Abrignani e Salvatore Villa. E in quest’ordine hanno tagliato il traguardo. Sammartano, in particolare, è riuscito a farlo con una prestazione cronometrica di tutto rispetto (3 ore, 20 minuti e 17 secondi). E pregevoli sono state anche le prove fornite da Damiano Ardagna (3:32:26) e Ignazio Abrignani (3:39:15), tredicesimo della SM60. Tanta, infine, la passione profusa da Villa sui 42 km e 195 metri del percorso. A Mazara del Vallo, invece, è stato di scena il cross, che ancora una volta ha avuto come scenario la pineta di baglio Poggio Allegro. Due in questo caso le batterie: 4600 metri per donne e uomini over 60, 7200 metri per tutti gli uomini under 60. Tra i marsalesi, su un percorso molto tecnico e in qualche tratto anche un po' insidioso per caviglie e ginocchia, il più veloce, come da previsioni, è stato il giovane Michele Galfano, che ha vinto nella sua categoria d’età (21-34 anni) con il tempo di 26 minuti e 10 secondi (media al km: 3’ e 38’’). Ma si sono ben battuti anche tutti gli altri: Thierry Maximilien Morgana (29’ e 19’’), Gianpaolo Graffeo, Giuseppe Genna, Roberto Pisciotta, Antonio Pizzo, Matilde Rallo, Gaspare Filippi, primo nella SM70, Michele Torrente, il presidente Filippo Struppa, Piero De Vita e Andrea Greco.