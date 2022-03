Nomine nella Lega in provincia di Trapani 

21/03/2022 02:35:00

Dopo le defezioni degli ultimi giorni, con mezzo partito passato in Fratelli d'Italia, la Lega si riorganizza in provincia di Trapani.

“La militanza, l’appartenenza e il lavoro svolto con lealtà quotidianamente per il partito pagano in termini di crescita politica. La Lega continua ad investire nelle proprie donne e nei propri uomini continuando a puntare sugli amministratori per noi punto di riferimento perché vera voce dei territori“. Cosi in una nota il coordinatore della Lega Sicilia per la provincia di Trapani Maricò Hopps a fronte della nomina di Adelaide Terranova nel nuovo ruolo di Responsabile Provinciale degli Enti Locali. E interviene anche Francesco Di Giorgio, sindaco della Lega a Chiusa Sclafani e responsabile regionale degli Enti Locali per la Sicilia Occidentale che dichiara : “ Sono felice di poter ancor di piu collaborare con Adelaide Terranova, già consigliera comunale di Salemi ; sono lieto e orgoglioso di poterla affiancare in questo nuovo e complicato ruolo della gestione dei rapporti politici con le amministrazioni e gli amministratori della sua provincia. Ruolo che con la sua solita determinazione sono certo saprà ricoprire al meglio.” L'augurio di buon lavoro arriva anche da Matteo Francilia, altro sindaco della Lega e Responsabile Regionale degli Enti Locali che aggiunge "conosco la consigliera Terranova e l'ottimo lavoro fin'oggi svolto per la Lega sia all'interno del consiglio comunale di Salemi che nella gestione della sezione in città oltre che per quella del tesseramento che l'ha vista protagonista nell'ultimo anno. Ancora una volta il nostro partito dimostra come la dedizione ai compiti assegnati viene ripagata dalla fiducia e con la crescita politica" Alle congratulazioni si aggiungono quelle del Segretario regionale della Lega Sicilia On. Nino Minardo che dichiara :” La Terranova ha sposato i valori del partito già nel 2019; la sua lealtà al progetto di Matteo Salvini, la sua voglia di lavorare per la comunità e il territorio, il gioco di squadra che ha sempre saputo dimostrare l’hanno portata ad una crescita dirigenziale importante. Già Commissario Comunale nella sua città e a seguire Responsabile Provinciale del Tesseramento ; sono lieto di accogliere la nomina proposta dal Coordinatore Provinciale Maricò Hopps che la investe per la gestione degli Enti Locali. Il gruppo della Lega della Provincia di Trapani continua quel lavoro di crescita valoriale che è fondamentale per la politica . Sono convinto che questo gruppo saprà esprimere al meglio il nuovo corso della Lega Sicilia. A tutti loro buon lavoro” .

E conclude la nota la stessa Adelaide Terranova da oggi Responsabile degli Enti Locali in provincia di Trapani :" Ringrazio il segretario regionale On. Minardo , il responsabile regionale Enti locali Matteo Francilia , il Responsabile Regionale degli Enti locali per la Sicilia occidentale Francesco Di Giorgio e la Responsabile Provinciale Maricò Hopps per la fiducia accordatami. Con ognuno di loro da sempre ho un rapporto politico che continua a farmi crescere. Un ruolo ambizioso e di grande importanza quello oggi affidatomi che intendo assumere con senso di responsabilità attraverso l'ascolto e il dialogo con i territori ,per affrontare con determinazione tutte le sfide locali puntando alla valorizzazione e all' identità degli enti locali. È una grande responsabilità ed allo stesso tempo uno stimolo per fare sempre meglio e di più in provincia , sempre e solo nell’esclusivo interesse dei cittadini e del territorio."