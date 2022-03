22/03/2022 15:30:00

Imagine. È il titolo di una canzone di John Lennon che l'anno scorso ha compiuto mezzo secolo, e non li portava male, perché fino all'invasione dell'Ucraina la pace auspicata dal brano in Europa centroccidentale nonostante le sue contraddizioni,era stata costruita,non senza lacerazioni e una serie di conflitti nei Balcani dopo la caduta del Muro di Berlino. Poi è arrivato il 24-2-2022, e tutto è mutato.

Questo il testo:

Immagina che non ci sia alcun paradiso. È facile se ci provi. Niente inferno sotto di noi. Solo il cielo sopra di noi. Immagina tutte le persone. Vivere per oggi. Ah. Immagina non ci siano paesi. Non è difficile da fare. Niente per cui uccidere o morire. E nemmeno religione.

Immagina tutte le persone. Vivere la vita in pace. Voi.

Puoi dire che sono un sognatore. Ma non sono il solo. Io spero che un giorno ti unirai a noi. E il mondo sarà come una cosa sola.

Immagina nessun possesso. Mi chiedo se puoi.Non c'è bisogno di avidità o fame.Una confraternita di uomini

Immagina tutte le persone Condividendo tutto il mondo. Voi

Puoi dire che sono un sognatore. Ma non sono il solo. Io spero che un giorno ti unirai a noi.E il mondo vivrà come uno.

L'orbe agognato dall'ex Beatle muoveva i primi passi quando la lirica venne generata,perché dopo la seconda guerra mondiale la figlia di Agenore assumeva nuove sembianze. Fu ideata dal manifesto di Ventotene ,scritto sull'omonima isola durante il confinamento perché oppositori al regime fascista da E.Rossi e A.Spinelli,che la desideravano libera e unita. Era il 1951 quando nacque la CECA, tra i 6 genitori l'Italia. Nel 1957 l'avvento della CEE, dopo il trattato di Maastricht CE e nel 2009 UE. Nella sua esistenza l'organizzazione è stata molto criticata soprattutto per la rigidità nell'applicazione dei parametri economici e per la scarsa attenzione alla sussidiarietà tra le nazioni,vedi gestione degli immigrati. La pandemia ha reso l'UE coesa come non mai,la dimostrazione è il provvedimento Next Generation. L'occupazione russa ha prodotto una comunione d'intenti inaspettata. Alla fine della guerra e della pandemia il mondo e il vecchio continente non saranno più gli stessi, perché non provare a Immaginare Niente per cui uccidere o morire. Semplicemente "Imagine".



Vittorio Alfieri