Tennis, sconfitta per la seconda squadra del Sunshine Biotrading Tennis Club Marsala 

22/03/2022 16:00:00

Nella seconda giornata del Campionato di serie C maschile, la squadra B del Sunshine Biotrading Tennis Club Marsala, ha subito una battuta di arresto contro il forte Mediterraneo Sporting Club Catania per 6 a 0. Diversi incontri sono stati molto combattuti, come i singolari di Giuseppe Galfano ed i il doppio Marino/Volpe, conclusi al terzo set. Il Sunshine Biotrading "A" invece ha rinviato il match contro il CT Farina Siracusa al 23 Aprile. Domenica 27 Marzo il Sunshine Biotrading A affronterà fuori casa il Country Palermo per un incontro decisivo per l'accesso ai playoff. Il Sunshine Biotrading B incontrerà nuovamente in casa un altra squadra molto forte il TC Sciacca.

Questi i risultati

Sunshine Biotrading B Mediterraneo Sporting Club Catania 0/6

Franchino/Gemelli 26 16

Galfano/Camilleri 64 46 06

Marino/Russo 26 46

Vinci/Muscolino 36 36

Volpe Marino/Russo Camilleri 64 46 106

Franchino Galfano/Gemelli Muscolino 36 26