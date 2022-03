Mazara, associazioni chiedono al sindaco acqua pubblica e potabile. Ecco come

23/03/2022 00:10:00

In occasione della giornata mondiale dell’acqua, il 22 marzo, il Comitato Cittadino per la Tutela delle Risorse Idriche e Ambientali del Territorio di Mazara del Vallo e l’Associazione Pro Capo Feto – aderente alla Federazione Nazionale Pro Natura, chiedono al sindaco di garantire acqua potabile e di non privatizzare.

In particolare, scrivono le responsabili Silvana Mannone e Anna Quinci, bisogna garantire l'acqua potabile installando un dissalatore, individuando i responsabili dell’inquinamento e facendoli perseguire, aderendo alla campagna “Sindaci contro l’uso dei pesticidi”.

Si chiede anche di non privatizzare l'acqua, modificando lo statuto comunale, con il l’introduzione della definizione della natura pubblica dell’acqua, bene comune non mercificabile; sostenendo, in assemblea Ati, e facendo approvare l’istituzione dell’Azienda Speciale Consortile; chiedendo, a livello nazionale, lo stralcio dell’art. 6 del Ddl Concorrenza; chiedendo, a livello regionale, la bocciatura del DDL 383.