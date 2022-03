 Salemi. Assistenza e informazioni ai disabili tramite lo sportello “H”

23/03/2022 06:43:00

Mentre lo Sportello antiviolenza di cui TP24 ha ampiamente riferito in questi due anni (ne abbiamo parlato qui e qui) parrebbe essere in crisi, che si spera non essere il preludio ad una sua chiusura, un altro e’ in procinto di aprirsi.

Il problema in questi casi non e’ tanto l’apertura, ma la gestione degli sportelli.

Lo sa bene il sindaco, altri un po’ meno, a quanto pare.

Si chiamerà “Sportello H” e verrà aperto ufficialmente giovedì 24 marzo, alle 9:30.

L'iniziativa è frutto della collaborazione tra il Comune di Salemi, che ha fornito i locali, e l'associazione “Abilmente uniti”, che gestirà il servizio con proprio personale.

La sua funzione sarà quella di fornire informazioni utili sui servizi sanitari e sociali dedicati alle persone con disabilità, con l’ambizioso obiettivo di migliorarne la qualità di vita.

Lo “Sportello H” troverà spazio al piano terra del Municipio di Salemi.

Verrà tenuto un incontro mensile, per la precisione, ogni secondo mercoledì di ogni mese.

Per svolgere al meglio la sua funzione, lo sportello ovviamente opererà in sintonia con i servizi sociosanitari territoriali, le cooperative sociali e le associazioni locali e nazionali.

Sperando sempre che questi servizi sociosanitari territoriali rispondano adeguatamente alle richieste, cosa non sempre avvenuta in passato.

"L'attività di informazione e segretariato sociale si rivolgerà ai disabili ma anche alle loro famiglie – ha sottolineato il primo cittadino Domenico Venuti nel darne notizia-. Lo “Sportello H” dovrà essere un punto di riferimento capace di fornire informazioni utili e servizi".

Franco Ciro Lo Re