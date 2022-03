INVITALIA: contributi del 90% a Fondo Perduto. Fondo imprese al Femminile

23/03/2022 08:57:00

Dopo mesi di attesa, siamo alla fase di lancio, questi gli ultimi rumors, trapelati da parte dell’ufficio stampa di INVITALIA, soggetto gestore del Fondo Impresa Femminile, un finanziamento per l’imprenditoria femminile dotato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

La dotazione verrà ben presto ampliata in maniera importante: i fondi che il PNRR prevede per la creazione di imprese da parte delle donne ammontano infatti a 400 milioni di euro, di cui 160 milioni saranno dedicati al Fondo Impresa Donna, ulteriormente distribuiti come segue, 38.800.000€ per la linea A e 121.200.000€ per la linea B.



Le linee di intervento principali sono due.

Linea A: "Incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili", dedicata alle imprese costituite da meno di 12 mesi.

Linea B: "Incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili", dedicata alle imprese costituite da oltre 12 mesi.



Il Fondo Impresa Femminile è diviso in tre assi, ognuno con una precisa dotazione finanziaria di cui potranno usufruire le imprenditrici che vinceranno il bando.

Il primo è la nascita delle imprese femminili, a cui verranno inizialmente assegnati 32,5 milioni di euro.

Il secondo è il consolidamento delle imprese femminili, anch’esso con una dotazione iniziale di 32,5 milioni di euro.

Il terzo è quello della diffusione della cultura imprenditoriale e della formazione, a cui è stata assegnata la somma di 6,2 milioni di euro.



Per accedere al Fondo Impresa Femminile è necessario rispettarne i requisiti. Nello specifico, possono fare domanda:

- imprese individuali la cui titolare è donna;

- cooperative e società di persone con almeno il 60% di donne socie;

- società di capitale con quote e componenti del cda per almeno due terzi al femminile;

- lavoratrici autonome.



Sono ammesse le attività afferenti ai settori di industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, servizi, commercio e turismo. I programmi d’investimento sono da realizzare entro due anni. Le voci di spesa ammesse sono:

- immobilizzazioni materiali (nuovi impianti, macchinari e attrezzature);

- immobilizzazioni immateriali (software, servizi cloud);

- personale dipendente assunto a tempo indeterminato o determinato;

- esigenze di capitale circolante nel limite del 20% delle spese ammissibili;



Alle vincitrici spettano inoltre fino a 5.000 euro per servizi di assistenza tecnica sulle agevolazioni e per l’acquisto di servizi specialistici di marketing e comunicazione.



Per la Linea A (imprese costituite da meno di 12 mesi), il tetto delle spese ammissibili è fissato a 250 mila euro.

I contributi a fondo perduto coprono l’80% fino a un massimo di 50.000 euro. In caso di donne disoccupate la quota a fondo perduto sale al 90%. Se il programma prevede spese superiori a 100 mila euro, invece, la copertura scende al 50%.

Per la Linea B (imprese costituite da almeno 12 mesi e non oltre 36 mesi), il tetto delle spese ammissibili è fissato a 400 mila euro. L’incentivo è costituito, in questo caso, per il 50% a fondo perduto e per il 50% in forma di finanziamento agevolato a tasso zero, sempre fino ad un massimo dell’80%.



I finanziamenti agevolati:

a) hanno una durata massima di 8 (otto) anni;

b) sono a "tasso zero";

c) sono rimborsati, dopo 12 mesi a decorrere dall'erogazione dell'ultima quota dell'agevolazione, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno;



Per la Linea B1 (imprese femminili costituite da oltre 36 mesi), fermo restando la copertura del 80% delle spese ammissibili di cui alla Linea B l’articolazione di contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato prevista dalla medesima lettera si applica alle sole spese di investimento, mentre le esigenze di capitale circolante sono agevolate nella forma del contributo a fondo perduto nel limite del 25% delle medesime spese complessivamente ammissibili.

Le domande di accesso al Fondo Impresa Donna saranno vagliate per ordine di presentazione con un esame di merito che valuterà il progetto imprenditoriale e le potenzialità del mercato di riferimento. Particolare attenzione riceveranno le iniziative ad alta tecnologia.



Se hai bisogno di supporto nella presentazione delle domande e gestione documentale è possibile contattare EA2G per una consulenza gratuita e senza impegno, sui requisiti minimi di partecipazione. Riportiamo tutti i contatti:

- il sito internet www.ea2g.it

- mandare una mail a finanza.agevolata@ea2g.it

- contattarli al numero di telefono +39 0924 45515

- mandare un messaggio sulla linea WhatsApp +39 377 0944284