Truffa un marsalese con una finta vendita di una 500. Condannato 

23/03/2022 07:04:00

Davide Zampaglione, 29 anni, milanese, è stato condannato a sei mesi di reclusione (pena sospesa) dal Tribunale di Marsala per truffa (on line) commessa ai danni di un marsalese, Ivan Manzella.

Quest’ultimo, infatti, dopo avere visto su “Subito.it” un’auto Fiat 500 usata in vendita per 3.850 euro, si mise in contatto con chi la proponeva. E pensando di poter fare un buon affare, versò, su espressa richiesta del venditore, un anticipo di circa 1100 euro su una carta prepagata postapay.

Poi, acquistò, per 332 euro, un biglietto aereo per Verona, dove sarebbe dovuta avvenire la consegna dell’auto. Ed invece, non solo ciò non è avvenuto, ma del venditore si sarebbero pure perse le tracce. Davide Zampaglione, nato a Milano e residente a Cardano al Campo (provincia di Varese), non avrebbe neppure più risposto al telefono. E al marsalese non rimase altro da fare che sporgere querela. Nel capo d’imputazione si parla di “artifici e raggiri”, con i quali avrebbe cagionato al querelante un “danno patrimoniale”. Adesso, il 29enne milanese dovrà anche risarcire Manzella, restituendogli l’anticipo e il costo del biglietto aereo, nonché le spese (1700 euro) di costituzione di parte civile.