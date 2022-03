Covid. Oltre 12 mila positivi in provincia di Trapani. Una persona in terapia intensiva

23/03/2022 14:33:00

Dopo settimane di vuoto, torna a esserci qualcuno ricoverato in gravi condizioni per Covid19 in provincia di Trapani.

Una persona si trova in terapia intensiva, mentre i contagi continuano a crescere. Questo ci dice l'ultimo report dell'Asp di Trapani. I positivi accertati sono 12.205 (il giorno prima erano 11.642).

Oltre ad una persona ricoverata in terapia intensiva, 13 si trovano in semi intensiva (-2), 52 in degenza ordinaria (+2) 14 in Covid Hotel o Rsa (+2). Nell'ultimo bollettino non si registrano nuovi decessi, stabile a 593 da inizio pandemia, mentre sono 224 i guariti che nel totale arrivano a 65577.

Questi dati dei positivi suddivisi per città: Alcamo 1.484, Buseto Palizzolo 39, Calatafimi Segesta 195, Campobello di Mazara 515, Castellammare del Golfo 302, Castelvetrano 1.179, Custonaci 89, Erice 404, Favignana 58, Gibellina 186, Marsala 2.705, Mazara del Vallo 1.566, Misiliscemi 2, Paceco 138, Pantelleria 188, Partanna 613, Petrosino 319, Poggioreale 47, Salaparuta 51, Salemi 420, San Vito Lo Capo 41, Santa Ninfa 336, Trapani 1.084, Valderice 141, Vita 103.