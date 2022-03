 Il Covid risale ma “il virus è più tranquillo”. E l’Oms ci bacchetta

24/03/2022 06:00:00

Il Covid risale, e l’oms bacchetta l’italia. “Troppo presto le riaperture”. Diversi Paesi europei, inclusa l'Italia, hanno revocato troppo "brutalmente" le loro misure anti covid e si trovano adesso di fronte ad un forte aumento dei casi legati alla sub variante Ba2 di Omicron: lo ha detto il direttore regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Hans Kluge.



Kluge si è detto "vigile" sull'attuale situazione epidemica nel continente, pur affermando di rimanere "ottimista". Oltre all'Italia il funzionario ha citato l’aumento di casi in Germania, Francia e Regno Unito.

Sempre sull'argomento aumento dei casi, il direttore dell'Ircss Galeazzi di Milano, Fabrizio Pregliasco, ha detto in un'intervista: "Credo che, in questa fase, sia stato giusto chiudere la stagione dell'emergenza e partire con un approccio della convivenza con il virus".

Sulle riaperture in Italia, Pregliasco ha poi sottolineato: "l'Inghilterra ha pagato un po' la scelta di riaprire tutto indiscriminatamente. Io sono per una linea più prudente, magari anche con delle dichiarazioni che prevedano l'esigenza di eventuali provvedimenti restrittivi futuri. E' chiaro che non esiste un manuale di gestione". Secondo il virologo, "il virus resterà nelle nostre vite ancora per qualche anno, con un andamento ondulatorio tra alti e bassi, speriamo più deboli rispetto alle ultime ondate. Noi - ha concluso Pregliasco - dovremo adattarci a questo, ed è sperabile che, oltre alle vaccinazioni, ci sia un apporto importante dei nuovi farmaci antivirali specifici per la malattia".

Pregliasco spiega che si tratta "dell’ondata di un virus più tranquillo, diciamo che più che una quinta ondata è un rialzo della quarta".

Anche secondo Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell'Università di Padova, Omicron 2 è "contagiosissima": si tratta di "un virus che ha un indice di contagio R0 di 12" e che portare questo valore a 10" con misure e restrizioni "non cambia nulla". Insomma fermare le riaperture non serve con un virus così contagioso. La previsione è che aumenteranno anche i ricoveri, come sta già avvenendo in area medica, ma si calcola che saranno più contenuti e meno aggressivi gli effetti del virus anche grazie al vaccino e all’alta percentuale di immunizzati.

Gli esperti sono concordi che, però, bisogna proteggere i più fragili.

Gli ultimi dati siciliani

Sono 6.481 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 46.599 tamponi processati in Sicilia.

Ieri i nuovi positivi erano 6.726.

Il tasso di positività scende al 13,9% ieri era al 18,6%.

L'isola è al quinto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 239.409 con un aumento di 1.620 casi. I guariti sono 6.949 mentre le vittime sono 20 portano il totale dei decessi a 9.918.

Sul fronte ospedaliero sono 989 ricoverati con 16 casi in meno rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 62, tre in più rispetto a ieri.

Questi i dati del contagio nelle singole province: Palermo con 2.940 casi, Catania 1.029, Messina 1.461, Siracusa 485, Trapani 830, Ragusa 579, Caltanissetta 363, Agrigento 772, Enna 130.



La situazione in provincia di Trapani

Dopo settimane di vuoto, torna a esserci qualcuno ricoverato in gravi condizioni per Covid19 in provincia di Trapani.

Una persona si trova in terapia intensiva, mentre i contagi continuano a crescere. Questo ci dice l'ultimo report dell'Asp di Trapani aggiornato al 23 marzo 2022. I positivi accertati sono 12.205 (il giorno prima erano 11.642).

Oltre ad una persona ricoverata in terapia intensiva, 13 si trovano in semi intensiva (-2), 52 in degenza ordinaria (+2) 14 in Covid Hotel o Rsa (+2). Nell'ultimo bollettino non si registrano nuovi decessi, stabile a 593 da inizio pandemia, mentre sono 224 i guariti che nel totale arrivano a 65577.

Questi dati dei positivi suddivisi per città: Alcamo 1.484, Buseto Palizzolo 39, Calatafimi Segesta 195, Campobello di Mazara 515, Castellammare del Golfo 302, Castelvetrano 1.179, Custonaci 89, Erice 404, Favignana 58, Gibellina 186, Marsala 2.705, Mazara del Vallo 1.566, Misiliscemi 2, Paceco 138, Pantelleria 188, Partanna 613, Petrosino 319, Poggioreale 47, Salaparuta 51, Salemi 420, San Vito Lo Capo 41, Santa Ninfa 336, Trapani 1.084, Valderice 141, Vita 103.





Il virus in Italia

Sono 76.260 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 96.365.

Le vittime sono invece 153 (ieri erano state 197).

Sono 1.226.890 le persone attualmente positive al Covid, con un aumento di 26.283 nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 14.070.450 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 158.254. I dimessi e i guariti sono 12.685.306, con un incremento di 51.922 rispetto a ieri.

Sono 513.744 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 641.896. Il tasso di positività è al 14,8%, in lieve calo rispetto al 15,01% di ieri. Sono invece 466 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 11 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 55. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.939, ovvero 30 in meno rispetto a ieri.