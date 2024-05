Estate, arte e distillati agli Opifici Culturali Bianchi

21/05/2024 15:48:00

Al via la stagione estiva e la Distilleria Bianchi, sul lungomare di Marsala, non si fa cogliere impreparata.

Dopo il restauro dei Silos, che sono stati riconvertiti, mediante una ristrutturazione edilizia in spazi ricettivi, per ospitare turisti e appassionati di storia e di distillati, ora è il turno di una vecchia vasca di contenimento, all'interno del baglio, dove è collocata la sede commerciale della distilleria.

Cosa nascerà?

Un Opificio Culturale, dove l'arte, in ogni sua espressione, avrà modo di circolare liberamente tra le mura del vecchio baglio di Woodhouse.



La riqualificazione dei vecchi Silos, tramite un restauro edilizio in torri panoramiche alte 30 m, regala ai visitatori una vista unica della città, che spazia dal faro bianco del porto, all'orizzonte rosso porpora del tramonto.

Reinventare spazi non utilizzati, per dare loro una seconda vita, che vada a beneficio della cultura e dell'arte, nonché della comunità intera, è l'impegno preso dall'azienda Bianchi, che si fonda da 5 generazioni su valori come famiglia, storia del territorio e qualità dei prodotti.



La degustazione di distillati identificativi del territorio siciliano, come Gin Sale, gin mono-botanico con aggiunta di sale IGP delle Saline di Marsala o la Grappa ArteMarsala, invecchiata in botti esauste di Vino Marsala, da cui prende profumi e sapori, diventa più interessante se accompagnata a percorsi culturali.

Visitare per esempio il Mu.Le.B (museo dedicato al fondatore dell'azienda Leone Bianchi), fortemente voluto da Claudio Bianchi e dalla moglie Carla, significa ripercorrere negli anni la storia di una famiglia che ha coltivato un sogno e lo ha realizzato.



L'azienda Bianchi, in vista dell'estate apre quindi le porte di casa!

Il programma degli Opifici Culturali sarà consultabile prossimamente sia sul sito aziendale, che sui profili social Cantine Bianchi e Gin Sale Bianchi.

