Trapani, Misteri di nuovo in forse. La situazione 

25/03/2022 16:33:00

Di nuovo in forse le processioni più importanti della Settimana Santa in provincia di Trapani, ad iniziare da quella dei Misteri a Trapani. Nonostante l'assemblea dei vescovi abbia deciso di dare il via libera alle manifestazioni religiose, aumentano i dubbi e le perplessità, soprattutto per l'aumento dei contagi dovuto a Omicron 2.

Con le nuove disposizioni del Ministero della Salute, firmata dal Ministro della Salute, a partire dal 1° aprile 2022 si possono svolgere le processioni religiose, che erano state vietate nell’ambito delle misure prese in seguito alla pandemia da Covid-19. La Conferenza episcopale siciliana, durante l'ultima assemblea dei primi di marzo di quest'anno, ha dato il via libera alla ripresa delle tradizionali processioni nell'Isola, senza i tradizionali fuochi pirotecnici finali, ma in Sicilia cominciano ad arrivare le prime sospensioni da parte di Vicariati e parroci preoccupati dall'andamento epidemiologico.



I casi Covid sono ancora tanti e c'è il rischio potenziale di focolai. Da un lato c'è chi chiede prudenza a chi parteciperà agli eventi, dall'altro chi decide di non far celebrare le processioni per il terzo anno consecutivo. È il caso di Modica dove, a causa della nuova impennata dei contagi, (quasi 2mila in più in meno di un mese) il Vicariato ha deciso per la sospensione, inclusa quella della Madonna "Vasa Vasa".

Stessa decisione da parte del clero di Scicli e così, per il terzo anno consecutivo, il Cristo Risorto, la statua de "il Gioia", non uscirà dal santuario di Santa Maria La Nova. Sono diverse le comunità religiose in tutta la Sicilia che in queste ore si stanno interrogando sull'opportunità di consentire le celebrazioni delle processioni. A breve sono attese altre decisioni da parte del clero di altre province, tra cui Mazara e Trapani.