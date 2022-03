La Polisportiva Marsala Doc impegnata su diversi fronti in giro per l'Italia

28/03/2022 19:31:00

In giro per l’Italia, dalla Toscana alla Sicilia, passando per il Lazio, gli atleti della Polisportiva Marsala Doc continuano a dare lustro alla loro maglia. A rappresentare i colori biancazzurri all’Ultra Trail del Chianti è stato Thierry Maximilien Morgana, che ha corso i 100 chilometri previsti, in parte anche tra i noti vigneti toscani, con il tempo di 15 ore, 54 minuti e 11 secondi, classificandosi al 51° posto. Una prestazione, dunque, di tutto rispetto. Come formidabile è stata, alla Maratona di Messina, quella di Matilde Rallo, che tagliando il traguardo in 3 ore e 54 minuti è stata seconda assoluta e campionessa regionale nella sua categoria d’età (SF50). Strade che evidentemente si addicono parecchio a Matilde Rallo, che visto che nel 2019 è stata addirittura prima assoluta. Alla Maratona di Roma, infine, ha fatto, brillantemente, il suo esordio nella “regina” delle gare dell’atletica leggera uno degli ultimi arrivi in “casa Marsala Doc”, Dario Stracquadanio, che ai Fori Imperiali si è presentato con un ottimo riscontro cronometrico: 3 ore 45 minuti e 33 secondi. Anche per lui una giornata da non dimenticare. Intanto, a Marsala, sotto la guida del presidente Filippo Struppa, proseguono i preparativi in vista della settima edizione della Maratonina del Vino, gara in programma per il 24 aprile valevole come prova del Grand Prix regionale Fidal di Mezzamaratona e inserita, con la qualifica di “Bronze Medal”, nel calendario nazionale.