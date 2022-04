Covid. Si lavora per togliere le mascherine al chiuso. Razza: “Abbiamo rispettato gli impegni”

02/04/2022 06:00:00

"Le mascherine al chiuso sono ancora molto importanti perché la circolazione del virus resta molto alta. Al chiuso è obbligatoria fino al 30 aprile: valuteremo l'andamento e decideremo ma oggi dico che la mascherina è ancora essenziale per contrastare il virus". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, intervenendo alla trasmissione Radio anch’io.

"Cambia la gestione della pandemia - ha detto inoltre - e si sta provando a portarla da un regime straordinario ad uno ordinario, ma con i piedi per terra perché non c'è un pulsante off che spegne la pandemia, la pandemia è ancora in corso".



Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, intervistato da Sky Tg 24, ha confermato che "la mascherina ha mostrato di essere uno strumento molto efficace nella difesa dal Covid», ma ha aggiunto che «l’obiettivo del governo è arrivare al primo maggio e non prevedere più neanche la mascherina al chiuso. Questo è l'obiettivo e credo ci siano condizioni per raggiungerlo, al di là di situazioni particolari che valuteremo. Credo anche questo sia un segno di ritorno alla normalità".



"Abbiamo rispettato tutti gli impegni assunti con i Siciliani e con lo Stato. Con l'entrata in vigore delle nuove norme di contrasto al Covid, anche la Sicilia dimostra di aver operato al meglio, creando, al netto dei ritardi, tutto il 50% dei posti letto previsti.

La nostra migliore risposta alle polemiche futili e strumentali di alcuni è nei risultati raggiunti, che ci hanno permesso di spalmare i disagi senza gravare su nessun cittadino."

Lo ha dichiarato Ruggero Razza commentando la fine dello stato di emergenza legato al Covid e l'entrata in vigore da ieri delle nuove norme previste dal Decreto legge 24 del 24 marzo 2022.

I dati siciliani

Sono 4.749 i nuovi casi di Covid19 Siciliani registrati a fronte di 43.490 tamponi processati in Sicilia.

Ieri i nuovi positivi erano 3.909.

Il tasso di positività scende al 10,9% ieri era al 13,9%.

L'isola è all'ottavo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 187.401 con un decremento di 21.384 casi. I guariti sono 28.801 mentre le vittime sono 27 portano il totale dei decessi a 10.104.

Sul fronte ospedaliero sono 1.032 ricoverati con 17 casi in meno rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 61, tre in più rispetto a ieri.

Questi i dati del contagio nelle singole province Palermo con 1.951 casi, Catania 1.182, Messina 1.286, Siracusa 563, Trapani 507, Ragusa 455, Caltanissetta 508, Agrigento 673, Enna 319.

La situazione in provincia di Trapani

Solo due negativizzati, così aumenta il numero degli attuali positivi al Covid 19 in provincia di Trapani. Secondo quanto comunicato dall'Asp di Trapani sono 11.083 i casi (ieri erano 10.508).

Non si registra nessun nuovo decesso (sono 610 in totale dall'inizio della pandemia). Zero ricoverati in terapia intensiva, in semi intensiva sono 10 (-1 rispetto a ieri), 59 (+1 rispetto a ieri) in degenza ordinaria, 23 in Covid Hotel Rsa (-1 rispetto a ieri). Così sono 91 le persone ricoverate in totale.

Questa è la situazione nei comuni della provincia: Alcamo 1.772, Buseto Palizzolo 51, Calatafimi Segesta 203, Campobello di Mazara 352, Castellammare del Golfo 363, Castelvetrano 802, Custonaci 105, Erice 441, Favignana 75, Gibellina 82, Marsala 2.681 (+168, ieri erano 2.513), Mazara del Vallo 1.093, Misiliscemi 2, Paceco 228, Pantelleria 278, Partanna 354, Petrosino 236, Poggioreale 24, Salaparuta 27, Salemi 204, San Vito Lo Capo 60, Santa Ninfa 205, Trapani 1.167, Valderice 164, Vita 114.



Il virus in Italia

Sono 74.350 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.

Ieri erano stati 73.195.

Le vittime sono invece 154, in calo rispetto alle 159 di ieri. Sono 514.823 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 486.813. Il tasso di positività è al 14,4%, in calo rispetto al 15% di ieri. Sono 476 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 8 in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 47. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.981, ovvero 83 in più rispetto a ieri.

Sono 1.271.487 le persone attualmente positive al Covid, 5.557 in meno nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 14.719.394 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 159.537. I dimessi e i guariti sono 13.288.370, con un incremento di 82.443 rispetto a ieri.

E' in lieve calo l'incidenza settimanale dei casi di Covid a livello nazionale: 836 ogni 100.000 abitanti (25/03/2022 -31/03/2022) contro 848 ogni 100.000 abitanti della settimana precedente. Nel periodo 9 - 22 marzo 2022, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato invece pari a 1,24 (range 1,14 - 1,31), in aumento rispetto alla settimana precedente (quando è stato pari a 1,12) e con un range che supera la soglia epidemica anche nel limite inferiore, a livelli mai così alti dalla fine di dicembre.

Era dallo scorso fine dicembre che l'indice di trasmissibilità Rt non superava il valore di 1,24. Il valore di Rt si era infatti mantenuto sempre sotto 1,24 nei mesi di ottobre e novembre scorsi. E' poi schizzato in alto nel monitoraggio del 7 gennaio 2022 relativo al periodo 15 dicembre -28 dicembre 2021, registrando un valore medio calcolato sui casi sintomatici pari a 1,43 con un range compreso appunto tra 1,23 e 2.

Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 4,7% contro 4,5% della settimana precedente. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 15,2% contro il 13,9% di sette giorni fa. E' quanto emerge dal monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute. I reparti di area medica superano dunque il livello della soglia di allerta fissato al 15%.