  Giuseppe Rallo confermato segretario generale Uil Poste Trapani

04/04/2022 08:05:00

Il trapanese Giuseppe Rallo è stato confermato segretario generale Uil Poste Trapani in occasione del 18esimo congresso provinciale di categoria che si è svolto stamattina nei locali del Crystal hotel di Trapani. Sono stati chiamati, inoltre, a far parte della segreteria provinciale Roberto Licata e Danilo Nizza.

Al congresso di stamattina hanno preso parte, tra gli altri, il segretario generale Uil Trapani Eugenio Tumbarello, la responsabile Pari Opportunità Uil Poste Sicilia Daniela Mosanghini, il segretario generale Uil Poste Sicilia Umberto Gentile e il segretario nazionale Paolo Giordani.

“Sono onorato – afferma Giuseppe Rallo – di potere continuare a lavorare ancora, per i prossimi quattro anni, per la categoria che mi onoro di rappresentare. Le Poste sono un’azienda in crescita e dal canto nostro sentiamo sempre forte il bisogno di stare vicini ai suoi lavoratori, soprattutto nell’affrontare i cambiamenti che l’innovazione odierna porta, per essere al passo con i tempi. Due in particolare, sono i temi fondamentali per la Uil Poste Trapani, la garanzia di una giusta formazione professionale e la stabilizzazione dei tanti lavoratori precari”.