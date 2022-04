Covid. Finito lo stato d’emergenza. Ma arrivano le multe ai no-vax

05/04/2022 06:00:00

Qualche giorno fa è finito lo stato di emergenza Covid. Ma non è un condono per i no-vax che in questo anno di campagna vaccinale non si sono vaccinati.

In particolare non lo è per gli over50 per i quali è stato previsto l’obbligo di vaccino anti-covid. Anche in Sicilia scattano le multe. L’iter per le sanzioni è scattato il primo febbraio, ma ci sono voluti due mesi per far partire le cartelle e predisporre la lista elaborata dal Ministero della Salute per segnalare gli over 50 non vaccinati.



Come al solito ci sono stati degli intoppi per la raccolta dei dati. La multa è di 100 euro. Secondo i dati del ministero sono 1,2 milioni gli over 50 non vaccinati (a febbraio erano 600 mila in più).



Da ieri, lunedì 4 aprile, sono cominciati ad arrivare gli avvisi. La multa una tantum di 100 euro non ha conseguenze penali, i cittadini che non hanno rispettato l’obbligo riceveranno la lettera dell’Agenzia delle Entrate ed entro 10 giorni potranno contestare o replicare. La risposta andrà fornita sia all’Asl che ad Agenzia Entrate Riscossione e bisognerà allegare eventuali certificati di esenzione dall’obbligo vaccinale.

I dati siciliani

Sono 1.993 i nuovi casi di Covid19 Siciliani registrati a fronte di 16.604 tamponi processati in Sicilia.

Ieri i nuovi positivi erano 3.435.

Il tasso di positività sale al 12,0% ieri era al 11,4%.

L'isola è al nono posto per contagi. Gli attuali positivi sono 186.948 con un decremento di 114 casi. I guariti sono 2.801 mentre le vittime sono 5 portano il totale dei decessi a 10.142.

Sul fronte ospedaliero sono 1.074 ricoverati con 32 casi in più rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 61, quattro in meno rispetto a ieri.

Questi i dati del contagio nelle singole province: Palermo con 760 casi, Catania 292, Messina 487, Siracusa 137, Trapani 322, Ragusa 159, Caltanissetta 112, Agrigento 253, Enna 170.



La situazione in provincia di Trapani

Scende il numero degli attuali positivi al Covid-19 in provincia di Trapani, sono 8.815, ma l'Asp di Trapani registra anche 1.359 nuovi casi di contagio nel fine settimana (577 venerdì) e 3.622 negativizzati. Nel fine settimana ci sono stati cinque decessi che portano il totale a 615 dall'inizio della pandemia.

In totale dall’inizio della pandemia, sono 76.618 i guariti (venerdì 72.996). Tra i 1.359 nuovi contagi del territorio, sono 827 quelli sintomatici e 532 sono invece asintomatici.

Sul fronte dei ricoveri, c'è una persona in terapia intensiva, 11 in terapia semi-intensiva (venerdì 10), 60 in degenza ordinaria (erano 59), 20 in Rsa Covid hotel (erano 23). Sono stati effettuati 487 tamponi molecolari e 3.091 tamponi per la ricerca dell’antigene.

Qui di seguito il numero degli attuali positivi nei 25 comuni trapanesi, tra parentesi il dato di venerdì. 2.365 positivi a Marsala (dai precedenti 2.681), 1.383 ad Alcamo (1.772), 988 a Trapani (1.167), 827 a Mazara del Vallo (1.093), 545 a Castelvetrano (802), 358 ad Erice (441), 296 a Castellammare del Golfo (363), 261 a Campobello di Mazara (352), 232 a Pantelleria (278), 218 a Paceco (228), 201 a Partanna (354), 177 a Petrosino (236), 162 a Calatafimi Segesta (203), 146 a Valderice (164), 131 a Salemi (204), 117 a Santa Ninfa (205), 89 a Custonaci (105), 72 a Vita (114), 65 a Favignana (75), 54 a San Vito Lo Capo (60), 46 a Gibellina (82), 43 a Buseto Palizzolo (51), 20 a Poggioreale (24), 19 a Salaparuta (27), 0 a Misiliscemi (2).

Il virus in Italia

Sono 30.630 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.

Domenica 3 aprile erano stati 53.588.

Le vittime sono invece 125, in aumento rispetto alle 118 di domenica.

Sono 1.274.305 le persone attualmente positive al Covid, 9.711 in meno nelle ultime 24 ore. In totale sono 14.877.144 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 159.909. I dimessi e i guariti sono 13.442.930, con un incremento di 40.915 rispetto a domenica.

Sono 211.214 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Domenica erano stati 364.182. Il tasso di positività è al 14,5%, in lieve calo rispetto al 14,7% di domenica. Sono 483 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 6 in meno di domenica nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 36. I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.241, ovvero 224 in più rispetto a domenica.