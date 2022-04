06/04/2022 17:14:00

Dopo un rifiuto di accoglienza perché i due profughi da Kiev erano in realtà di origine nigeriana, i due studenti fuggiti dall’Ucraina hanno trovato finalmente una «casa» a Palermo e potranno proseguire negli studi.

Come segnalato dall’agenzia di stampa Nev, Michael e Meshack, 27 e 21 anni, hanno trovato ospitalità nel centro La Noce a Palermo. Si tratta di una struttura gestita dalla Diaconia valdese che accoglie migranti ma anche donne, famiglie e in generale soggetti vulnerabili. «Quando sono arrivati avevano bisogno di riposo - ci spiega la direttrice del centro Anna Ponente – erano stanchi e disorientati. Ora stanno cominciando a familiarizzare con gli operatori dell’housing sociale e a conoscere il quartiere. Hanno già cominciato a studiare l’italiano e sono in contatto con un team legale che potrà aiutarli dal punto di vista documentale». I due ragazzi erano riusciti a lasciare l’Ucraina e insieme ad un terzo compagno sono arrivati a Trapani, dove quest’ultimo ha raggiunto dei parenti. Tramite passaparola, vengono a sapere della possibilità di essere ospitati a Palermo. Poi, la brutta sorpresa. La proprietaria dell’appartamento accetta solo profughi ucraini doc