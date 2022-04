13/04/2022 06:00:00

Via libera in Sicilia alla seconda dose di richiamo (quarta dose) con vaccino a mRNA, presso i punti vaccinali attivi, a seguito dell'emanazione della circolare ministeriale dell'8 aprile 2022.



Ad averne diritto i soggetti over 80, gli ospiti di RSA e i soggetti tra i 60 e gli 80 anni con elevata fragilità, purché sia trascorso un intervallo minimo di 120 giorni dalla prima dose di richiamo (terza dose). Al momento tale indicazione non si applica ai soggetti che abbiano contratto l’infezione da SARS-CoV-2 successivamente alla somministrazione della terza dose. Quarta dose che non servirà ai giovani. «Gli studi disponibili ci indicano che nella popolazione più giovane e senza note di patologia vi sarebbe un vantaggio marginale nella somministrazione di una dose ulteriore» di vaccino, ha puntualizzato il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli. «Quanto durerà nel tempo la risposta e la protezione immunologica andrà ulteriormente studiato e approfondito - ha aggiunto - e in funzione delle evidenze che emergeranno verranno prese le scelte del caso, traendo beneficio auspicabilmente da ulteriori nuovi vaccini che ci auguriamo diventeranno disponibili».